Záhada ztraceného obrazu za 10 milionů vyřešena. Majitele se snažili podvést

Autor: rkr
  15:12aktualizováno  15:12
Tři roky byl nezvěstný cenný obraz slavného rakouského malíře Oskara Kokoschky patřící slovenskému majiteli. Ten předal dílo svým dvěma českým známým, aby jej za něj prodali, oni však obraz prohlásili za ztracený a snažili se na něm vydělat sami. Až tento týden se dílo nazvané Kristus a umělec vrátilo zpět k majiteli.

Obraz Kristus a umělec od rakouského malíře Oskara Kokoschky za nejméně deset milionů korun se po třech letech vrátil ke slovenskému majiteli (vlevo). Ten se jej snažil prodat před prostředníky, kteří jej chtěli podvést. (12. srpna 2025) | foto: Policie ČR

Slovenský vlastník obrazu oslovil před třemi lety dva české známé, aby pro cennou relikvii našli movitého milovníka umění, který by o ni měl zájem.

Hned den po předání díla do rukou prostředníků však jeden z nich zamířil za předchozí prohřešky do vězení. Druhý pak oznámil, že už obraz nemá. Majitel se proto obrátil na policisty.

Policisté po 28 letech vypátrali ukradený obraz, sběratel ho dal do aukce

„Ti po nějaké době zjistili, že obraz je stále k mání a nabízen zájemcům. Korunu tomu dodal dvaašedesátiletý podvodník, který volal svému druhovi do výkonu trestu a společně plánovali, jak majitele ze Slovenska podvedou,“ přiblížil jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.

S pomocí tohoto důkazu vznesli kriminalisté vůči prodavači obrazu obvinění ze zpronevěry. „Vzápětí se obraz zázračně objevil a muž jej vydal,“ poznamenal Šváb.

Tento týden si dílo, které experti ocenili na minimálně deset milionů korun, převzal majitel. Obvinění muže, který se jej snažil okrást, však stále platí.

