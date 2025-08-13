Záhada ztraceného obrazu za 10 milionů vyřešena. Majitele se snažili podvést

Slovenský vlastník obrazu oslovil před třemi lety dva české známé, aby pro cennou relikvii našli movitého milovníka umění, který by o ni měl zájem.
Hned den po předání díla do rukou prostředníků však jeden z nich zamířil za předchozí prohřešky do vězení. Druhý pak oznámil, že už obraz nemá. Majitel se proto obrátil na policisty.
„Ti po nějaké době zjistili, že obraz je stále k mání a nabízen zájemcům. Korunu tomu dodal dvaašedesátiletý podvodník, který volal svému druhovi do výkonu trestu a společně plánovali, jak majitele ze Slovenska podvedou,“ přiblížil jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.
S pomocí tohoto důkazu vznesli kriminalisté vůči prodavači obrazu obvinění ze zpronevěry. „Vzápětí se obraz zázračně objevil a muž jej vydal,“ poznamenal Šváb.
Tento týden si dílo, které experti ocenili na minimálně deset milionů korun, převzal majitel. Obvinění muže, který se jej snažil okrást, však stále platí.