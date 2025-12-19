Zubní změna v Brně. Akutní péče se přesune ke svaté Anně, doba se zkrátí

Oldřich Haluza
  5:12aktualizováno  5:12
Posledních šestnáct let byli lidé z Brna a okolí zvyklí chodit v případě akutní bolesti zubů mimo běžnou ordinační dobu stomatologů na pohotovost do Úrazové nemocnice v centru Brna. Od Nového roku se zažité „pořádky“ změní, protože městský špitál službu ukončí.
Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice...

Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice u svaté Brny. | foto: FNUSA

Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice...
Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice...
Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice...
Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice...
5 fotografií

„Budeme se dál soustředit na poskytování špičkové medicínské péče ve svých stěžejních oborech, což jsou traumatologie a chirurgie,“ hlásí mluvčí Úrazové nemocnice (ÚNB) Taťána Šrámková.

Místo hejtmanství, s nímž měla ÚNB uzavřenou smlouvu, musejí nově zubní pohotovost zajistit zdravotní pojišťovny. A ty se domluvily s Fakultní nemocnicí u svaté Anny (FNUSA), že se o pacienty s náhlou bolestí postarají od ledna zubaři ze stomatologické kliniky.

Otevírací doba zubních pohotovostí v Brně

      • Úrazová nemocnice (do konce prosince):
        pondělí až pátek: 17.00 až 22.00
        víkendy a svátky: 8.00 až 20.00
      • Fakultní nemocnice u svaté Anny (od ledna):
        pondělí až pátek: 16.00 až 21.00
        víkendy a svátky: 8.00 až 18.00
      • Klinika K 11 (od ledna):
        víkendy a svátky: 9.00 až 13.00

„Tento přesun lze vzhledem k zázemí fakultní nemocnice s plnohodnotným urgentním příjmem i stomatologickou klinikou považovat z odborného hlediska za krok správným směrem,“ podotýká předsedkyně oblastní stomatologické komory Brno-město Dita Mühlhandlová.

Zubní pohotovost bude k dispozici přímo v nemocničním areálu na Pekařské. Lidé ji najdou v budově S poblíž Hybešovy, zhruba sto metrů od tramvajové zastávky.

Pacienty obslouží dvě ambulance, ve všední dny od 16 do 21 a o víkendech a státních svátcích od 8 do 18 hodin. Oproti ÚNB bude provoz o čtyři hodiny týdně kratší, v sobotu i neděli skončí místo v osm večer už v šest. „Rád bych zdůraznil, že zajištění zubní pohotovosti ve všední dny je nad legislativní rámec a bez podpory Jihomoravského kraje a města Brna by bylo možné otevření jen o víkendu,“ zdůrazňuje ředitel FNUSA Vlastimil Vajdák.

Pohotovost také v Židenicích

Hejtmanství i magistrát shodně počítají s ročním příspěvkem na fungování pohotovosti až tři a půl milionu korun. Podle úhradové vyhlášky musejí pojišťovny zajistit její provoz o víkendu v rozsahu nejméně čtyř hodin denně, pracovní dny neřeší.

Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice u svaté Brny.
Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice u svaté Brny.
Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice u svaté Brny.
Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice u svaté Brny.
5 fotografií

„Uvědomujeme si, že v Brně by taková situace vedla k něčemu, co bychom nechtěli dopustit,“ zdůvodňuje zastupitelka pro zdravotnictví Dagmar Seidlová (TOP 09), proč se vedení města rozhodlo financovat poskytování péče o akutní stavy ve všední dny.

V Brně se kromě FNUSA postarají o pacienty s prudkou bolestí zubů od ledna také stomatologové na soukromé klinice K 11 na Karáskově náměstí v Židenicích, kde o službu projevili sami zájem. Její rozsah bude o víkendech a svátcích od 9 do 13 hodin.

Zmatek v Hustopečích. Ve frontě na zubaře čekaly od rána stovky lidí

„Provozovali jsme ji už dříve, nejde o žádný experiment. Naším cílem je posunout službu na vyšší úroveň – aby fungovala jako běžná moderní soukromá stomatologická praxe. Chceme, aby se pacienti cítili důstojně a v klidném prostředí i v situaci, kdy přicházejí s akutním problémem,“ říká šéf kliniky Jaroslav Vysloužil.

Vyjednávání se zubaři

Na Blanensku a Znojemsku bude jako dosud fungovat takzvaná rotující pohotovost, kdy se střídají lékaři ve svých ordinacích. Na Hodonínsku se o akutní stavy postará v kyjovské nemocnici externí stomatolog, stejně jako v případě Vyškovska a tamního špitálu. Na Břeclavsku vedení tamního zdravotnického zařízení ještě jedná se zubaři a pojišťovnami. V regionech byly dosud zubní pohotovosti otevřené jen o víkendech a svátcích od 8 do 13 hodin, od ledna časy zůstanou podobné.

„V případě stomatologických pohotovostí jsme se ocitli v komplikovanější situaci, než v jaké byly dosud kraje. S přechodem na pojišťovny odpadá zákonem stanovená povinnost stomatologů zapojit se do pohotovostní služby, kterou vůči krajům dosud měli,“ upozorňuje náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Jan Bodnár.

Falešní zubaři mě nešokují, nelegálních praxí přibývá, tvrdí šéf komory Šmucler

Aby se podařilo všude zajistit fungování pohotovostí, zapojily se do jednání oblastní stomatologické komory.

Hejtmanství zbavené povinnosti službu zajistit a financovat aktuálně čeká na konečné informace od pojišťoven, do jakých krajských špitálů budou pacienti se zuby chodit. Podle šéfa České stomatologické komory Romana Šmuclera by alespoň mělo nevyužité finance nechat v této oblasti.

„Když kraje ušetřily napřímo díky tomu, že pohotovost financují pojišťovny, a nepřímo tím, že jim ubyla práce, byla by slušnost, aby peníze nedaly třeba do rockových koncertů s bezplatným vstupem, ale udržely jimi aspoň předchozí rozsah péče a pomohly zřídit například denní nízkoprahové zubní ordinace, které slouží všude ve světě ve městech typu Brno, Praha, Ostrava pro sociální případy,“ míní Šmucler.

Konec nonstop lékárny u hlavního nádraží

Pohotovostní lékárna Dr. Max na rohu ulic Bašty a Masarykovy před hlavním nádražím v Brně už nebude fungovat v nepřetržitém provozu, a to aspoň minimálně nějakou dobu. Od ledna se otevírací doba omezí na čas mezi sedmou ráno a půlnocí.

Hejtmanství přestane provozovateli jediné nonstop lékárny v kraji vyplácet příspěvek 3,65 milionu korun ročně, protože lékárenskou pohotovost musejí místo něj nově zajistit pojišťovny. A za peníze od nich se mu nepřetržitý provoz nevyplatí. „Už provoz ve večerních hodinách je vysoce ztrátový a v noci obzvláště,“ podotýká mluvčí sítě lékáren Dr. Max Michal Petrov.

Pojišťovny na nonstop otevření přispějí jednorázově 720 tisíc. Za každou hodinu nadstandardní otevírací doby mezi pátou odpoledne a jedenáctou večer platí 1 200 korun. Hejtmanství si vyžádalo data ohledně možného nutného doplatku, noční návštěvnosti či struktury nákupů. Pak se rozhodne, zda bude dotovat nepřetržitý provoz.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

KVÍZ: Jak dobře znáte vánoční filmy?

Z filmu Pelíšky

Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás lehce poťouchlý kvíz, který prověří vaše znalosti o klasických i moderních, českých i zahraničních,...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Sobotní koncert v kostele

ilustrační snímek

Koncert Barokní Vánoce rozezní v sobotu jablonecký kostel svaté Anny. O hudební zážitek se postará smyčcové kvarteto Ad Libitum spolu se zpěvačkami Jarmilou Klokočníkovou a Hanou Jodasovou.

19. prosince 2025  8:07

Ústecký kraj postaví v zóně na Lounsku parkoviště až pro 150 kamionů

ilustrační snímek

Ústecký kraj postaví v průmyslové zóně Triangle u Žatce na Lounsku parkoviště až pro 150 kamionů. Radní schválili zahájení zadávacího řízení pro první etapu,...

19. prosince 2025  5:45,  aktualizováno  5:45

Homosexuální pár tučňáků se rozpadl, Fleury už má partnerku i dvě mláďata

Nový pár tvoří samec Fleury a samice Ellie

Pozoruhodné události hýbaly v posledních týdnech kolonií tučňáků brýlových v Safari Parku ve Dvoře Králové. Vůbec poprvé tu rodičovský pár odchoval dvě mláďata naráz, což je výjimečné i v přírodě....

19. prosince 2025  5:32,  aktualizováno  5:32

Zubní změna v Brně. Akutní péče se přesune ke svaté Anně, doba se zkrátí

Nová brněnská zubní pohotovost bude sídlit v budově S areálu Fakultní nemocnice...

Posledních šestnáct let byli lidé z Brna a okolí zvyklí chodit v případě akutní bolesti zubů mimo běžnou ordinační dobu stomatologů na pohotovost do Úrazové nemocnice v centru Brna. Od Nového roku se...

19. prosince 2025  5:12,  aktualizováno  5:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Urban fishing v centru Prahy. Kapři přes 14 kilo, davy turistů a adrenalin na náplavce

Skutečný unikát, tedy kapr lysec s šupinami. Toho ulovil Jiří Moc, známý jako...

Jmenuje se Jiří Moc a umí moc dobře chytat ryby. Je to kluk, vlastně už chlap, kterému učarovalo rybaření v ruchu velkoměsta. Je to mistr takzvaného urban fishingu. Vyhledává místa, kde rozhodně není...

19. prosince 2025

Pořadatelé v Olomouci zkontrolovali fanoušky Lechu. Pár cizinců dovnitř nepustili, jiné přesunuli

Snímky fanoušků chystajících se na utkání Evropské konferenční ligy mezi domácí...

Olomouc zažila ve čtvrtek ulice plné policistů. Hrálo se fotbalové utkání Evropské konferenční ligy mezi domácí Sigmou a polským Lechem Poznaň. Zápas na Andrově stadionu byl vyhodnocený jako vysoce...

18. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  23:29

V brněnské Káznici se dnes za doprovodu zpěvu uskutečnil Andělský orloj

V brnÄ›nskĂ© KĂˇznici se dnes za doprovodu zpÄ›vu uskuteÄŤnil AndÄ›lskĂ˝ orloj

Skladba Andělská od písničkářky a skladatelky Zuzany Navarové v podání místní zpěvačky dnes v brněnské Káznici zahájila Andělský orloj. Při asi dvacetiminutové...

18. prosince 2025  20:21,  aktualizováno  20:21

Český Krumlov si na příští rok schválil rozpočet se schodkem deset milionů Kč

ilustrační snímek

Český Krumlov bude v příštím roce hospodařit s desetimilionovým schodkem. Rozpočet, který dnes schválili zastupitelé, počítá s výdaji 598 milionů korun a...

18. prosince 2025  20:16

V kladenské nemocnici bude od soboty zákaz návštěv kvůli chřipkové epidemii

ilustrační snímek

V kladenské nemocnici začne od soboty platit zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních, důvodem je chřipková epidemie. V tiskové zprávě o tom dnes informoval...

18. prosince 2025  19:34,  aktualizováno  19:34

Třebíč bude příští rok hospodařit s výdaji téměř 1,33 miliardy korun

ilustrační snímek

Třebíč bude v roce 2026 hospodařit s příjmy asi 1,134 miliardy korun. Výdaje budou téměř 1,33 miliardy korun, což je asi o 20 milionů více, než s čím počítal...

18. prosince 2025  19:28,  aktualizováno  19:28

Lídrem ANO a kandidátem na primátora bude příští rok v Ostravě Richard Vereš

ilustrační snímek

Lídrem hnutí ANO a kandidátem na primátora bude příští rok v komunálních volbách v Ostravě nynější starosta městského obvodu Slezská Ostrava Richard Vereš. Na...

18. prosince 2025  19:10,  aktualizováno  19:10

U Panské skály supermarket stavět nelze, MŽP potvrdilo zamítnutí výjimky

ilustrační snímek

Na dohled národní přírodní památky Panská skála v Kamenickém Šenově na Českolipsku nelze postavit supermarket. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v...

18. prosince 2025  18:17,  aktualizováno  18:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.