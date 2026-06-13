Zvýšit počet parkovacích míst by v Brně-sever mohlo několik parkovacích domů

Zvýšit počet parkovacích míst v městské části Brno-sever by v budoucnu mohlo několik parkovacích domů pro stovky aut. Radnice vytipovala několik míst, kde by domy mohly stát, zatím je vše ve fázi prověřování, sdělil ČTK místostarosta městské části Martin Basel (ODS), který má dopravu na starosti. Střechy parkovacích domů by mohly být osázené zelení a sloužit jako odpočinková místa, uvedl.
Jeden z parkovacích domů by mohl být na Tomkově náměstí pod Husovickým kopcem. "Tam by to bylo výhodné kvůli tomu, že je to u velkého městského okruhu a u tramvaje," uvedl Basel. Parkovací dům na tomto místě by podle něj nikoho nerušil. "My jsme si vymínili, aby ta střecha byla pobytová, aby tam byl nějaký výhled, lavičky, zeleň a aby bylo třeba možné z Husovického kopce lávkou přejít na pobytovou střechu," dodal místostarosta.
Další z míst, které radnice prověřuje, je na Halasově náměstí, kde je v současnosti asi 100 parkovacích míst a plocha jako náměstí podle Basela příliš neslouží. "V souvislosti s novým parkovacím domem by se mohlo zrušit parkoviště o 100 místech a mohlo by se z toho stát reálně náměstí. Vznikl by tam pobytový prostor se stromy či vodním prvkem," řekl místostarosta.
Vhodným místem pro stavbu menšího parkovacího domu je podle něj i Bieblova ulice. "Jedno patro by bylo polozapuštěné do terénu, další na úrovni terénu a třetí nad terénem," popsal Basel. Další parkovací dům, který se na území městské části Brno-sever připravuje, je na rohu Provazníkovy a Kotěrovy ulice.
"Poslední dům je na hranici Králova Pole. Pod železniční tratí jsou dvě velká parkoviště a na tom veřejném parkovišti by také mohl vzniknout parkovací dům. Mohl by být velmi kapacitní, podle toho, kolik pater by se mohlo stavět," doplnil Basel. Počty parkovacích míst v jednotlivých domech se budou ještě upřesňovat. Zatím vznikají prověřovací studie.
S nedostatkem parkovacích míst se v Brně potýkají i jiné městské části, například Brno-Vinohrady. I tam radnice chystá několik projektů včetně stavby parkovacích domů. Parkovací dům s téměř 300 místy chce Brno postavit v městské části Nový Lískovec, stavba pro asi 80 aut je v plánu i v brněnských Kohoutovicích.