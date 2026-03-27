Jura: Nové akvacentrum je pro město důležité

V dubnu čeká Prostějov první městské referendum ve své historii. Obyvatelé v něm rozhodnou, zda bude radnice pokračovat v přípravách výstavby akvacentra podle již hotového projektu, nebo zda se současné plány zruší a celý proces začne prakticky znovu. Na několik otázek jsme se zeptali primátora Františka Jury.

Jak hodnotíte rozhodnutí zastupitelstva, které referendum nakonec vyhlásilo?

Referendum bylo schváleno díky hlasům koaličních zastupitelů. Bez nich by se vůbec konat nemohlo. Osobně jsem už dříve několikrát říkal, že s referendem problém nemám. Snažili jsme se dát co největší prostor přípravnému výboru, který v podstatě zastupoval část prostějovského plaveckého oddílu. Jenže přibližně rok a půl nestačil na to, aby se podařilo nasbírat potřebný počet platných podpisů, které by umožnily věc předložit zastupitelstvu. Další rok a půl čekání, jestli se podpisy podaří sesbírat, pro nás nepřipadá v úvahu. Proto jsme zvolili tuto cestu.

Otázka je mírně řečeno šroubovaná a ne každý chápe její význam…

To víme. Text otázky pochází od přípravného výboru a my jsme ho převzali. Chtěli jsme se vyhnout dalším dlouhým sporům o to, jak by měla být formulovaná. Navíc je dost pravděpodobné, že i kdyby byla otázka jednodušší a srozumitelnější, kritika by přišla ze strany těch, kteří referendum používají jako nástroj proti vedení města. Proto jsme ji nechali v původní podobě. O to víc budeme muset lidem vysvětlovat, co jednotlivé odpovědi znamenají pro budoucnost akvacentra.

Já tady otázku ocituji: „Požadujete, aby byl v Prostějově vybudován původně odborníky doporučený a navržený krytý bazén délky 50 m s 10 drahami, variabilně 25 m s 20 drahami společně s wellness a saunovým centrem s širokým využitím pro veřejnost i sportovce všech odvětví?“ A požádám o vysvětlení, co si tedy pod odpověďmi máme představit.

Pokud lidé v referendu odpoví „Ne“, znamená to podporu rychlého vyhlášení výběrového řízení na stavbu bazénu o rozměrech 25 × 25 metrů, tedy s deseti drahami na délku 25 metrů. Pro srovnání – současný bazén v městských lázních má 25 metrů a pouze šest drah. Kapacita se tedy téměř zdvojnásobí. Samotná stavba by mohla začít ještě letos na podzim, nejpozději na jaře příštího roku. O rok později by mohl být projekt dokončen. Když občané zvolí odpověď „Ano“, přípravy se zastaví. Bude nutné zadat zcela nový projekt za desítky milionů korun, znovu vyřídit stavební povolení pro komplex s bazénem o rozměrech 50 × 25 metrů a následně hledat stavební firmu. Odhaduji, že by to znamenalo zpoždění přibližně o dva až tři roky proti variantě, kterou má město nyní připravenou.

Budete se výsledkem referenda řídit?

Pokud bude referendum platné, budeme výsledek respektovat – tak to ukládá zákon. Ten zároveň jasně stanovuje podmínky, za kterých je referendum závazné. Pokud by ale platné nebylo, budeme postupovat podle zákona o obcích. Ten říká, že nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo. A protože zastupitelé už dříve schválili variantu bazénu 25 × 25 metrů, neočekávám žádné zdržení a projekt bude pokračovat podle původního plánu.

Co ale wellness část?

Je potřeba říct, že projekt nepočítá jen s plaveckým bazénem. Součástí bude také relaxační bazén s divokou řekou a vlnobitím, venkovní výplavový bazén, dětské brouzdaliště, dojezdový bazén pro tobogán a whirlpool. Tato část by měla pojmout zhruba 240 návštěvníků. A pokud jde o wellness, projekt počítá především s rozsáhlým saunovým světem. V plánu je několik společných saun, speciální sauna určená pouze pro ženy, parní lázeň, whirlpool a ochlazovací bazénky. Kapacita by měla být více než 70 lidí. Další prostory jsou určené pro pohybové aktivity, pro fitness.

Platí stejné parametry wellness také pro případný nový projekt s padesátimetrovým bazénem?

To se nedá říct jednoznačně. Pokud někdo tvrdí, že se bazén zvětší a wellness část zůstane úplně stejná, pak jen spekuluje. Bez nového projektu nikdo nemůže tvrdit, jak bude komplex vypadat. My chceme, aby wellness bylo důležitou součástí celého zařízení a klademe na něj velký důraz. Jak by ale projektant řešil prostor v případě dvojnásobné velikosti bazénu, to dnes nikdo nedokáže říct.

Proč vlastně kladete na saunový svět a podobné služby tak velký důraz?

Protože pokud chceme moderní zařízení pro všechny generace, nesmí chybět. Naším cílem je, aby do nového akvacentra chodili nejen závodní plavci, ale také rodiny s dětmi i prarodiči. Aby si senioři mohli zajít do sauny nebo do vířivky a nemuseli řešit, jestli se na ně dostane místo. Samotný bazén nestačí – chceme nabídnout mnohem širší možnosti. Současné městské lázně pocházejí ze šedesátých let minulého století a jejich životnost se už skutečně blíží ke konci.

A na závěr vás ještě prosím o zhodnocení ekonomické náročnosti obou variant nového akvacentra.

Areál s pětadvacetimetrovým bazénem můžeme postavit za 750 milionů korun v dnešních cenách. Máme šanci získat až 100 milionů korun na dotacích od Národní sportovní agentury, která výstavbu bazénů této velikosti podporuje. V případě padesátimetrového bazénu jsme v dnešních cenách už přes miliardu korun a dotace na tuto velikost bazénu bohužel neexistuje. I proto nám odborné studie doporučují z ekonomického hlediska upřednostnit variantu 25 metrů × 10 drah. To je varianta, kterou prostějovská samospráva dlouhodobě preferuje, na kterou máme hotový projekt a v příštích týdnech bychom měli získat i stavební povolení.

