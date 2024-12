Skřítek v Aši nabízí nejen adventní atmosféru, ale i poučení

Vedle kulturního programu českých a německých umělců zde ožijí adventní zvyky z oblasti české Aše a saského Plavna. V rámci přeshraničního programu, který pořádá kulturní centrum LaRitma ve spolupráci s městem Aš a německým Plavnem, se představí i česko-německý slovníček frází, které se vztahují k adventu, Vánocům, dárkům či přátelství. Projekt podporují evropské fondy.

„S nápadem uspořádat kulturní akci, která by oba regiony propojila a zvýšila porozumění mezi českými a německými sousedy, jsme oslovili partnery v saském městě Plavno. A aby odpadla případná jazyková bariéra, budou náměstím procházet Mikuláš s čertem a andělem a rozdávat brožované česko-německé slovníčky. Sousedé tak budou mít větší šanci si na první dobrou porozumět, dozvědět se, co se kde dobrého na Vánoce peče, co se na Štědrý den večeří a podobně,“ uvádí ředitel kulturního centra LaRitma Petr Všetečka.

Brožura je podle něj určená nejen lidem z Aše, ale i německým návštěvníkům, pro které Ašští v sobotu třikrát za sebou vypraví do Plavna autobus. „Slovníček se jednoduše složí do kabelky nebo do kapsy, a tak nebude problém jej vzít kamkoli s sebou. Třeba na vánoční nákupy nebo do různých jiných měst, která pořádají vyhlášené adventní akce. K dispozici budeme mít několik tisíc brožur, některé odvezeme i do Plavna, kde také pořádají pěkné adventní trhy,“ informuje Všetečka.

Doplnil, že na ašské Poštovní náměstí v sobotu zavítá i primátor Plavna Steffen Zenner. Promluví o vánočních tradicích v Německu, představí své město a pozve na kulturní akce, které Plavno v rámci oslav adventu pořádá.