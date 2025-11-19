Karlovy Vary hledají nový vánoční strom, Cheb se chystá kácet ve čtvrtek

Jitka Dolanská, Petr Kozohorský
  15:22aktualizováno  15:22
Igor Orozovič, Milan Peroutka, Vilém Čok či Radek Banga. Slavnými jmény českého showbyznysu se to v předvánočním období bude jenom hemžit. Jak Karlovy Vary, tak Cheb se už chystají na Adventní trhy, v jejichž rámci zmiňovaní umělci vystoupí. Nejvyhledávanější vánoční trhy v regionu shodně začínají 29. listopadu. Karlovým Varům se ovšem hledání symbolu Vánoc komplikuje.
V neděli 30. listopadu se před karlovarským hotelem Thermal opět po roce rozsvítí symbol Vánoc, vánoční strom města. Ten, který zde správci městské zeleně usadili v úterý, ovšem musí být nahrazen.

„Vykazuje známky poškození. Vlivem náročné manipulace při nakládce, transportu a usazování došlo k ulomení a popraskání několika větví. Strom tak výrazně utrpěl nejen z estetického hlediska, ale zejména z hlediska bezpečnosti. Zatížení větví vánoční výzdobou a případným sněhem by mohlo být rizikové,“ vysvětlila Helena Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu.

Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary již podle ní intenzivně hledají adekvátní náhradu a vybírají nový jehličnan, který svou kvalitou a parametry vyhoví požadavkům na reprezentativní vzhled a roli vánočního stromu města. Nový strom padne a znovu se vztyčí před Tehrmalem příští týden.

Kouzlo Vánoc rozváží ve Varech autobus ozdobený téměř tisícovkou žárovek

Město tak stále počítá s rozsvícením stromu 30. listopadu v 18 hodin. Už den před touto slavnostní ale ožije lázeňské centru Karlových Varů další tradiční akcí, Vánočními trhy, které skončí až 1. ledna. I letos bude jejich středobodem prostranství před Mlýnskou kolonádou.

Novým prvkem letošního adventního programu bude naučná stezka Vánoční lázeňská mise a také filmová projekce pro rodiny s dětmi v sále Thermalu na první adventní neděli. Hlavními hvězdami doprovodného programu na Mlýnské kolonádě se letos stanou Jakub Děkan, Milan Peroutka, Igor Orozovič, Berenika Kohoutová a Radka Fišarová.

„Adventní výzdobu, vánoční trhy a doprovodný program jsme se rozhodli pojmout tak, abychom obyvatele i návštěvníky města nalákali zejména na pohodovou lázeňsko-vánoční atmosféru v kulisách kolonád, tedy v unikátním prostředí, které jen tak někde nenajdete,“ láká primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.

Letošní karlovarský vánoční strom před hotelem Thermal je třicet let starý a patnáct metrů vysoký stříbrný smrk, který stával v Majakovského ulici.
Vánoční trhy v Karlových Varech
Vánočně vyzdobený autobus MHD v karlovarských ulicích
Mezi nejkrásnější a nejnavštěvovanější adventní trhy v kraji patří ty v Chebu. V sobotu tam slavnostně rozsvítili vánoční strom.
Hlavní lázeňskou promenádu vyšperkuje KV City Centrum, pořadatel předvánočního dění, desítkami světelných dekorací na fotopointy. Novinkou letošních vánočních trhů je změna dodavatele kulturního programu. Na základě poptávkového řízení vybral pořadatel novou agenturu se zkušenostmi s pořádáním venkovních akcí a festivalů. Město si od této spolupráce slibuje oživení doprovodného programu. Do adventního dění se zapojí také městské organizace, které připraví další vánoční aktivity pro veřejnost.

Jednou z organizací, která tradičně podporuje adventní akce, je karlovarský dopravní podnik. Město tak opět budou křižovat vánoční speciály hromadné dopravy. V sobotu 29. listopadu tak vyjede do ulic populární autovláček.

Vánočně vyzdobená souprava s vyhřívanými vagony bude jezdit na trase Tržnice – Vánoční trhy – Divadelní náměstí – Tržnice odpoledne a v podvečer. Na běžných linkách MHD bude nasazen vánoční autobus s bohatou výzdobou exteriéru i interiéru.

Zajistit bezpečnost na trzích pomohou stromy, květináče i vozová hradba

Ani letos nebude chybět populární Mikulášská linka s nebesko-pekelnou posádkou. Mikuláš s čertem a anděly se vydají napříč městem na Mikulášskou jízdu s koši plnými nadílky pro malé cestující. Speciál vyjede 5. prosince v 15 hodin. Jeho trasa bude upřesněna na webu dpkv.cz a sociálních sítích dopravního podniku.

Podrobný program adventních akcí zveřejní magistrát na svých webových stránkách, speciálně pro předvánoční čas pak vznikl speciální portál vanocnivary.cz.

Chebské Vánoce

Dřevěné stánky s vánočními dekoracemi, slavnostně nazdobený strom, atrakce pro děti, ledová plocha, pódium, a všude spousta vánočních dobrot a vůní. Tržnici a kupecké domy ve spodní části chebského náměstí Krále Jiřího rozzáří světelné řetězy, do slavnostního hávu z tisíců světýlek se zahalí i historický Špalíček.

Průvodce vánočními trhy: Kde v Česku vládla nejlepší adventní atmosféra

Tak budou letos vypadat oslavy adventu v Chebu. Zahájí slavnostním rozsvícením vánočního stromu v sobotu 29. listopadu a potrvají do 23. prosince. Stánky na tržišti budou mít otevřeno denně od 11 do 19 hodin, poslední šance nakoupit vánoční dárky bude i na Štědrý den a to od 12 do 15 hodin. Následující dva sváteční dny budou otevřené jen stánky s občerstvením.

Stejně jako vloni se i letos stánky a atrakce rozprostřou po celé ploše náměstí. Horní část kolem kašny Rolanda bude vyhrazena dětem. Vedle stromu, který Chebané pokácejí a instalují ve čtvrtek 20. listopadu, budou stát dětské atrakce a stánky se sladkostmi.

Ve spodní části náměstí nebude chybět oblíbené kluziště a pódium, na kterém se ve všedních dnech budou střídat zástupci místních škol a školek, představí se regionální umělci, soubory a kapely. Víkendy budou patřit hvězdám českého hudebního nebe.

Karlovy Vary po vzoru Chebu prodávají na trzích vlastní vánoční hrnky

Hned první víkend vystoupí například Petr Bende, o týden později se v Chebu objeví Vilém Čok, street kapela Brass Band a Radek Banga. Následující pátek 12. prosince bude patřit skupině Balkan Party Band, v sobotu zahrají The Cello Boys, v neděli skupina Vesna. V pátek 20. prosince rozezní náměstí zpěvačka Kvietah se skupinou Včely, v sobotu žesťový kvintet Quintetus Cantorus a v neděli skupina Slza. V pondělí se představí Antikvartet Dušana Vančury a v úterý 23. prosince Bohuš Matuš a Charlie Band.

V souvislosti s trhy se na náměstí uzavře pro automobily ulice přilehlá k městskému úřadu pro průjezd i pro parkování. Uzavírka potrvá od pondělí 24. listopadu do 30. prosince. Povolení k vjezdu budou mít pouze pořadatelé, účinkující a zásobování. V sobotu 29. listopadu se navíc v čase od 15 do 22 hodin uzavře ulice Jateční, a to kvůli zahájení trhů. I letos se v horní části náměstí objeví betonové bloky, které zamezí vjezdu na náměstí z pěší zóny nebo vedlejších ulic.

