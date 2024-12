Mariánské Lázně

Adventní komentovaná prohlídka

Od turistického infocentra se vychází ve 13.30 hodin. Procházka představí příběhy a události, které jsou spojené s tradicemi města. Vstupenku na akci je možné zakoupit v infocentru. Pro dospělého je vstupné 150 korun.

Kostelní Bříza

Malé vánoční trhy

Sobota bude v Kostelní Bříze u Sokolova patří návratu k oblíbené tradici. Třetí adventní víkend se po opravách stropu v místním kostele svatého Petra a Pavla od 18 hodin koná adventní koncert. V rámci podvečera se posluchači mohou těšit na skladby z pera velikánů jako byli W. A. Mozarta, C. Francka, J. S. Bacha, ale i těch méně známých jako jsou P. Ebena, J. Bažanta nebo T. Tamla. Vánoční koledy poté zapěje komorní ženský sbor Collegium Vocale Jiřího Štrunce s doprovodem.

Sokolov

J. J. Ryba u Paduánského

České Vánoce jsou už od nepaměti spojené s Českou mší vánoční od Jakuba Jana Ryby. V adventním čase ji můžeme slyšet snad ze všech koutů naší země a jinak tomu nebude ani dnes v sokolovském kostele Svatého Antonína Paduánského, kde začíná tento tradiční koncert už v 18 hodin. Představí se pěvecký sbor JenTak, který bude dirigovat Andrea Plachá. Vstupné je 200 korun. Lístky je možné zakoupit v předprodeji v Sokolovském infocentru nebo na webových stránkách www.mdksokolov.cz.

Loket

Krušnohorské vánoční trhy

Hrad Loket tento víkend zahalí kouzlo Vánoc. Konají se tu totiž Krušnohorské vánoční trhy. Samotný hrad i jeho nádvoří se promění v míst plné sváteční atmosféry v čase mezi 10. a 18. hodinou. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program. Jeho součástí je divadelní představení, pohádky Krušnohorské Vánoce, hudební i pěvecká vystoupení, flašinetář pan Roháč a hlavně dobové tržiště a vánoční dílny. Milovníci tradic se naopak mohou těšit na ukázky řemesel, zvyků a nezaměnitelné krušnohorské kuchyně.

Karlovy Vary

Vánoční pelmel

Štědrý den se pomalu ale jistě blíží a ti, co nemají ještě nějaký originální dárek se mohou o víkendu podívat do tuhnického Výměníku. Právě zde najdou jedinečné dárky nebo designové produkty pro své blízké. V případě, že budete chtít darovat něco osobnějšího, tak je šance se kreativně vyjádřit v místní textilní dílně, a to pomocí textilních fólií a tepelného lisu. Díky nim je možné vytvořit jedinečné kousky pro každého. Dnes se Výměník otevře se svým Pelmelem v čase od 10 do 16 hodin.