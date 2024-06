Násilník odmítal opustit byt expřítelkyně, policisty zranil nožem a pokousal je

Na tísňovou linku volala žena v úterý krátce po 20. hodině. Protože po příjezdu hlídky z obvodního oddělení Sokolov – město trvala na tom, aby její bývalý z bytu odešel, policisté ho k tomu vyzvali. „Začal si tedy balit věci, po chvíli však konstatoval, že byt neopustí,“ popsal policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Hlídka trvala na svém a policisté muže upozornili, že v opačném případě budou muset použít donucovacích prostředků. On si však lehl na postel a na opakované výzvy už nijak nereagoval. Přistoupili tedy k němu a v tu chvíli na ně zaútočil nožem. „Zřejmě ho měl schovaný v posteli,“ konstatoval Kopřiva. Jednoho z policistů se nožem opakovaně snažil zasáhnout do horní části těla.

Strhla se potyčka, policisté ale byli v přesile a agresivního útočníka po chvíli zpacifikovali. On se však neuklidnil a snažil se je kousat, především do rukou. Nakonec se jim ho spoutaného podařilo dostat do služebního auta a dopravit na obvodní oddělení. Tam mu dali dýchnout s pozitivním výsledkem 0,83 promile alkoholu. Další test na návykové látky byl negativní.

Oba policisté byli při zásahu zraněni, museli vyhledat lékařské ošetření a skončili v pracovní neschopnosti. Kromě několika pohmožděnin měl jeden pokousanou ruku na prstech a dlani. Zároveň měli oba na rukou řezné rány, jak se s agresorem o nůž přetahovali. Ani jednoho útočník přímo nebodl, a tak by se všechna zranění měla obejít bez vážnějších následků.

Sokolovští kriminalisté už devětadvacetiletého muže obvinili z násilí proti úřední osobě. „V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na šest let,“ konstatoval Kopřiva.