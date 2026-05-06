Akcelerační zóna u Vintířova je namalovaná z Prahy, budeme proti, říká starosta

Navrhovaná akcelerační zóna pro stavbu větrných elektráren u Vintířova na Sokolovsku je podle starosty Marka Choce (nez.) nedomyšlená a nebyla dohodnutá s obcí ani s vlastníky pozemků. I vlastník většiny pozemků, firma Sokolovská uhelná, by preferovala jiná místa a hlavně diskusi nad vymezením zón, zjistila ČTK. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ČTK sdělil, že zóna je pouhým návrhem, který se může po připomínkách změnit.
V Karlovarském kraji by podle plánu vlády mohly vzniknout čtyři takzvané akcelerační zóny, v nichž by bylo jednodušší budovat solární nebo větrné elektrárny. Tři z nich jsou na místech bývalé těžby uhlí, vyplývá z návrhu.
Oblast mezi Vintířovem a Královským Poříčím není podle starosty pro stavbu větrných elektráren vhodná, protože je u ještě aktivního lomu Jiří. "Nás nikdo neoslovil, namalovali si to pánové nahoře," konstatoval Choc. "Byli jsme vždy ujišťováni, že po skončení těžby se počítá se zatopením dolu. Obecně nejsme proti větrným elektrárnám, ale ne v tomto místě. S fantazií si zde dokážu představit třeba plovoucí solární panely na hladině jezera, ale ne větrné elektrárny. Ty obecně potřebují pevné ukotvení, což na místě dolu nebo výsypky nemusí být jednoduché," řekl ČTK Choc. Pokud bude obec požádána o vyjádření, bude proti, dodal.
Akcelerační oblasti nebo zóny jsou státem vyčleněná místa, kde budou mít investoři snadnější proces povolování elektráren. V Karlovarském kraji stát předběžně vyčlenil pro vznik větrných elektráren dvě zóny, u Nového Kostela na Chebsku a u Vintířova. Solární elektrárny by zase mohly vznikat v prostoru Podkrušnohorské výsypky mezi Dolními Nivami a Lomnicí na Sokolovsku a v Březové, v místě odkaliště Silvestr. Kromě Nového Kostela jde o pozemky Sokolovské uhelné, na kterých se těžilo nebo byly jinak dotčené těžbou uhlí.
Ani Sokolovská uhelná s vymezením lokalit spokojená není. "Nevíme, na základě čeho byla finální podoba akceleračních oblastí stanovena, protože my jsme za skupinu Sokolovská uhelná a SUAS GROUP definovali i jiné lokality, které jsou dle našeho názoru vhodnější. Rádi bychom, aby se tyto navržené zóny ještě diskutovaly a jejich umístění se více přiblížilo stávající infrastruktuře, kterou v území disponujeme. Mimo jiné by to výrazně snížilo investiční náklady," řekl ČTK předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS GROUP Pavel Tomek.
"Návrh Změny č. 2 územního rozvojového plánu je verzí určenou k projednání, nejedná se o konečný stav," sdělil dnes ČTK ministr Červený prostřednictvím zástupkyně mluvčí resortu Kateřiny Pacíkové. K návrhu se nyní budou podle Červeného vyjadřovat dotčené orgány a kraje, může ho připomínkovat také veřejnost. "Připomínky budou vypořádány a na jejich základě se návrh jednotlivých oblastí může upravit, zmenšit nebo se z něj některé sporné oblasti mohou i úplně vypustit," uvedl ministr.
Trochu jiná je situace u Nového Kostela na Chebsku, kde už čtyři mohutné větrníky stojí. Podle starostky Gabriely Mlezivové (nez.) souhlas se záměrem stavby nových větrných elektráren vyslovilo už předešlé zastupitelstvo. "Podle předběžného záměru se zde mělo stavět až 11 nových větrných elektráren. Od toho se ale postupně ustupuje a nyní se mluví asi o polovině. Ale dokud nemáme nic na papíře, tak jde jen o záměr," řekla ČTK starostka Nového Kostela. Pokud bude záměr postupovat, bude obec podle ní alespoň vyjednávat o co nejlepších podmínkách.
Bývá obvyklé, že investoři obcím za svolení s umístěním větrníků odvádějí pravidelné platby nebo slibují levnější elektřinu. Zejména pro malé obce je to často výrazným příjmem do rozpočtů.