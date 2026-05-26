Alžbětiny lázně v K.Varech se mají stát příspěvkovou organizaci,doporučili radní

Městské Alžbětiny lázně se podle doporučení karlovarské městské rady do konce roku přemění z akciové společnosti na příspěvkovou organizaci. Ztrátové lázně musí město každý rok dotovat zhruba 20 miliony korun a šance na vyrovnané hospodaření jsou malé. Přechod na jinou formu organizace tak mimo jiné zvýší šance na získání dotačních prostředků, řekl dnes novinářům náměstek primátorky Karlových Varů Martin Dušek (ANO). Transformaci musí ještě v červnu schválit zastupitelé města.
"Jeden z důvodů je, že dlouhodobě se nám nedaří výsledek hospodaření dostat do aspoň černé nuly. To znamená, že dochází každoročně už několik let po sobě k vkladu mimo základní kapitál, což není podle našeho úplně v pořádku. Proto jsme zadali úkol našemu právnímu odboru, aby připravil nutné kroky pro převedení této akciové společnosti na příspěvkovou organizaci. Další z důležitých aspektů, které se k tomu vztahují, je to, že akciová společnost nemá takovou možnost získávání finančních prostředků v takové výši jako příspěvková organizace," uvedl Dušek.
Akciová společnost sice může žádat o státní dotace, ale i při jejich získání dostane menší podíl financování než jiné subjekty. A potřeba rekonstrukce a zateplení historické budovy v centru města je u Alžbětiných lázní podle zástupců města už akutní. Budova, která byla postavena původně jen pro letní provoz, potřebuje výrazně změnit systém vytápění a zateplení. Projekty připravené jsou, ale jsou na ně potřeba minimálně desítky milionů korun.
Celý převod akciové společnosti by chtělo město Karlovy Vary, které je jejich jediným vlastníkem, stihnout do konce roku. Bude to zahrnovat nejen podrobnou inventuru majetku, ale i převod pracovněprávních smluv nebo smluv se zdravotními pojišťovnami. Příspěvkovou organizací by se Alžbětiny lázně měly stát od 1. ledna 2027. Podle Duška není vyloučeno ani to, že se změnou právního statutu lázní se změní i vedení organizace.