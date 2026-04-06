Alžbětiny lázně v Karlových Varech čeká celková oprava střechy

Karlovy Vary chystají výměnu střechy Alžbětiných lázní, která je v havarijním stavu. ČTK to řekla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Město původně zvažovalo rozdělit opravy na několik etap kvůli nákladnosti. Nyní ale díky prodeji dvou školních budov Karlovarskému kraji opraví celou střechu historického lázeňského objektu najednou. Začít by se mělo letos v létě.
"Za tyto školy bychom měli utržit částku 50 milionů korun, kterou použijeme na úhradu oprav. Odhad ceny zhruba odpovídá," uvedla primátorka.
Šlo o prodej školních budov ve Vančurově a Svahové ulici, které sice vlastní město, ale školská zařízení tam provozuje kraj. Městští zastupitelé prodej schválili 31. března, odkup budou ještě 20. dubna schvalovat krajští zastupitelé.
Střecha Alžbětiných lázní byla podle ředitelky Miluše Bartoňkové havarijně opravena loni v létě, při delších deštích v červenci do objektu zatékalo. Město poté rozhodlo o opravě aspoň části střechy, připravilo na to 11 milionů korun. Nakonec ale magistrát rozhodl, že půjde o kompletní rekonstrukci. "Za zhruba půl milionu byl loni opraven bazén, vyměnily se všechny termoventily v celé budově a byla nainstalována nová trafostanice," řekla k loňským opravám ředitelka.
Vedení Karlových Varů zvažuje, že letos převede Alžbětiny lázně z obchodní společnosti na příspěvkovou organizaci. To by se mohlo stát v létě, důvodem je podle primátorky především lepší možnost čerpání dotací. Ještě předloni město zvažovalo, že historickou budovu veřejných lázní prodá, hlavně kvůli nákladnosti oprav i provozu. Investoři nabízeli, že do lázní investují okolo jedné miliardy korun, přičemž řetězec Hilton chtěl vedle nich postavit hotel. Druhý zájemce, karlovarský Pupp, je chtěl udržet jako lázně pro veřejnost i místní hotely.
Z prodeje ale sešlo a město se rozhodlo, že si Alžbětiny lázně ponechá. Do budoucna by v přízemí mělo být i městské infocentrum. V budově sídlí Institut lázeňství a balneologie a vzniknout zde má i klinika prevence a léčby civilizačních onemocnění. Klinika by měla být komplexní zdravotní a vzdělávací institucí zaměřenou na poskytování služeb z oborů obezitologie, nutriční terapie, fyzioterapie, tělovýchovné lékařství a psychologie.