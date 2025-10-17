Pavel možná začne cvičit na saxofon, nástroj s gravírováním dostal od Amati Kraslice

Autor: koz
  11:02
Prezident Petr Pavel se možná začne učit hrát na saxofon. Jeden se speciálním gravírováním totiž při zahájení středoevropské rallye dostal od majitele Amati Kraslice Romana Staňka. Po bývalém americkém prezidentovi Billu Clintonovi je tak další hlavou státu, která se může chlubit unikátním nástrojem.
Prezident Petr Pavel dostal saxofon z produkce Amati Kraslice od majitele firmy...

Prezident Petr Pavel dostal saxofon z produkce Amati Kraslice od majitele firmy Romana Staňka. | foto: Archiv Amati Kraslice

Prezident Petr Pavel dostal saxofon z produkce Amati Kraslice od majitele firmy...
Saxofon s vyrytým věnováním daroval prezidentovi FIA Mohammedu Ben Sulayemovi...
Předání saxofonu české výroby bývalému americkému prezidentovi Billu Clintonovi...
Předání saxofonu české výroby bývalému americkému prezidentovi Billu Clintonovi...
Tenor Saxofon ATS 33 předal Roman Staněk osobně prezidentovi v prostorách Autoklubu ČR. Předseda představenstva Amati Kraslice ocenil dlouhodobou prezidentovu podporu českým výrobcům a tradičním řemeslům.

„Je pro mě obrovská čest předat panu prezidentovi saxofon z naší dílny. Pan prezident Pavel vždy kladl důraz na českou tradici a poctivou práci – hodnoty, které jsou i základem naší výroby. Tento nástroj symbolizuje nejen mistrovství českých rukou, ale i hrdost, že i po více než sto letech stále tvoříme hudební nástroje, které reprezentují Českou republiku po celém světě,“ řekl Staněk.

Prezident i exprezident. Saxofony z Kraslic bodují u mocných tohoto světa

Petr Pavel sice na saxofon hrát neumí, ale pokusí se to naučit. Jak uvedl při přebírání nástroje, bude to pro něj velká výzva.

Společnost Amati Kraslice tímto gestem navazuje na dlouhou řadu ikonických okamžiků, kdy její nástroje putovaly do rukou významných osobností – od Billa Clintona až po prezidenta FIA Mohammeda Ben Sulayema.

Prezident Petr Pavel dostal saxofon z produkce Amati Kraslice od majitele firmy Romana Staňka.
Prezident Petr Pavel dostal saxofon z produkce Amati Kraslice od majitele firmy Romana Staňka.
Saxofon s vyrytým věnováním daroval prezidentovi FIA Mohammedu Ben Sulayemovi český pilot formule 2 Roman Staněk.
Předání saxofonu české výroby bývalému americkému prezidentovi Billu Clintonovi (11. března 2024)
Kraslický výrobce hudebních nástrojů má za sebou turbulentní období. Pod různými zahraničními vlastníky dvakrát zkrachoval. Od roku 2021 patří do portfolia firem podnikatele Romana Staňka.

„Dnes se můžeme těšit z toho, že jsme zpátky na výsluní a patříme mezi top pět největších výrobců dechových hudebních nástrojů na celém světě,“ uvedl Staněk.

24. června 2024

