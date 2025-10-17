Tenor Saxofon ATS 33 předal Roman Staněk osobně prezidentovi v prostorách Autoklubu ČR. Předseda představenstva Amati Kraslice ocenil dlouhodobou prezidentovu podporu českým výrobcům a tradičním řemeslům.
„Je pro mě obrovská čest předat panu prezidentovi saxofon z naší dílny. Pan prezident Pavel vždy kladl důraz na českou tradici a poctivou práci – hodnoty, které jsou i základem naší výroby. Tento nástroj symbolizuje nejen mistrovství českých rukou, ale i hrdost, že i po více než sto letech stále tvoříme hudební nástroje, které reprezentují Českou republiku po celém světě,“ řekl Staněk.
Prezident i exprezident. Saxofony z Kraslic bodují u mocných tohoto světa
Petr Pavel sice na saxofon hrát neumí, ale pokusí se to naučit. Jak uvedl při přebírání nástroje, bude to pro něj velká výzva.
Společnost Amati Kraslice tímto gestem navazuje na dlouhou řadu ikonických okamžiků, kdy její nástroje putovaly do rukou významných osobností – od Billa Clintona až po prezidenta FIA Mohammeda Ben Sulayema.
Kraslický výrobce hudebních nástrojů má za sebou turbulentní období. Pod různými zahraničními vlastníky dvakrát zkrachoval. Od roku 2021 patří do portfolia firem podnikatele Romana Staňka.
„Dnes se můžeme těšit z toho, že jsme zpátky na výsluní a patříme mezi top pět největších výrobců dechových hudebních nástrojů na celém světě,“ uvedl Staněk.
24. června 2024