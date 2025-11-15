Novým hejtmanem Karlovarského kraje bude starosta Sokolova Petr Kubis

„Na novém hejtmanovi se v sobotu shodl zastupitelský klub ANO, který má v krajském zastupitelstvu většinu 28 ze 45 členů a nevládne s žádným koaličním partnerem. Novou radní bude Michala Málková, starostka Pramenů na Chebsku,“ potvrdil pro iDNES.cz tajemník krajské organizace hnutí ANO Vojtěch Matoušek.
„Krajské předsednictvo a zastupitelský klub hnutí ANO v Karlovarském kraji v sobotu navrhly a jednomyslně schválily, že na nejbližším zasedání krajského zastupitelstva bude na funkci hejtmana Karlovarského kraje navržen Petr Kubis.
Na uvolněné místo členky krajské rady hnutí navrhuje starostku obce Prameny, Michalu Málkovou, která by měla mít na starosti projektové řízení a rozvoj venkova,“ uvedl Matoušek.
Na pozici náměstkyně hejtmana, kterou dosud zastával Kubis, byla navržena dosavadní členka krajské rady Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), primátorka Karlových Varů. Kubis zároveň oznámil, že skončí ve funkci starosty Sokolova.
Do čela města by se měla vrátit poslankyně a dosavadní místostarostka Renata Oulehlová (ANO), která již v minulosti funkci starostky zastávala.
Kubis v sobotu řekl, že už měl předběžná jednání s pravděpodobnými ministry nové vlády a chce v této práci pokračovat. „Tématy jsou samozřejmě zdravotnictví, doprava, vysoká škola nebo i Krajské inovační centrum,“ dodal.
Zatímco definitivní schválení Kubise jako hejtmana by se mělo odehrát na zastupitelstvu Karlovarského kraje 8. prosince, v Sokolově se volba nového vedení města bude konat později, zřejmě 11. prosince. Kubis dnes ČTK řekl, že by měl zůstat neuvolněným členem rady města a zastupitelstvo si zvolí dalšího místostarostu.
Kubis v říjnových volbách do Sněmovny kandidoval na posledním, 14. místě kandidátky ANO, ale preferenčními hlasy se posunul na druhé místo kandidátky, a získal tak i poslanecký mandát.
Toho se ale po dohodě s kolegy z ANO vzdal. Kubis dlouhodobě mluvil o tom, že by se ve vysokých funkcích v samosprávě neměly funkce kumulovat a bylo by lépe, kdyby se politik věnoval jedné práci naplno. To nyní potvrdil i tím, že se rozhodl vzdát se funkce starosty v Sokolově.
Mračková Vildumetzová, která je zároveň senátorkou, se vzdala funkce hejtmanky ke 4. listopadu z rodinných důvodů. Kraj od té doby dočasně řídí statutární náměstek Martin Hurajčík (ANO).
Hejtmankou byla Mračková Vildumetzová poprvé od prosince 2016 do konce roku 2019, kdy ve funkci skončila kvůli těhotenství. Do Sněmovny byla zvolena v roce 2017, o čtyři roky později mandát obhájila. V roce 2024 se stala senátorkou, a tak se musela vzdát mandátu poslankyně.