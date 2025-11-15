Novým hejtmanem Karlovarského kraje bude starosta Sokolova Petr Kubis

Autor: ČTK, dch
  18:22aktualizováno  19:28
Novým hejtmanem Karlovarského kraje se po Janě Mračkové Vildumetzové stane Petr Kubis. Shodli se na tom krajští zastupitelé hnutí ANO. Kvůli nové funkci rezignuje na post starosty Sokolova.
Náměstek Petr Kubis bude mít v nové jednobarevné krajské radě ANO na starosti...

Náměstek Petr Kubis bude mít v nové jednobarevné krajské radě ANO na starosti zdravotnictví. (1. listopadu 2024) | foto: ČTK

Klub ANO, Jana Mračková Vildumetzová hovoří s Martinem Hurajčíkem, přihlíží...
Náměstek Petr Kubis (ANO)
Starostové dopis adresovaný ministru Rakušanovi podepsali v úterý na společném...
Jana Mračková Vildumetzová (5. listopadu 2025)
9 fotografií

„Na novém hejtmanovi se v sobotu shodl zastupitelský klub ANO, který má v krajském zastupitelstvu většinu 28 ze 45 členů a nevládne s žádným koaličním partnerem. Novou radní bude Michala Málková, starostka Pramenů na Chebsku,“ potvrdil pro iDNES.cz tajemník krajské organizace hnutí ANO Vojtěch Matoušek.

Mračková Vildumetzová poodkrývá, proč končí. S Dozimetrem to nesouvisí

„Krajské předsednictvo a zastupitelský klub hnutí ANO v Karlovarském kraji v sobotu navrhly a jednomyslně schválily, že na nejbližším zasedání krajského zastupitelstva bude na funkci hejtmana Karlovarského kraje navržen Petr Kubis.

Na uvolněné místo členky krajské rady hnutí navrhuje starostku obce Prameny, Michalu Málkovou, která by měla mít na starosti projektové řízení a rozvoj venkova,“ uvedl Matoušek.

Vojenská vysoká škola je pro kraj šancí, domnívá se bývalá hejtmanka

Na pozici náměstkyně hejtmana, kterou dosud zastával Kubis, byla navržena dosavadní členka krajské rady Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), primátorka Karlových Varů. Kubis zároveň oznámil, že skončí ve funkci starosty Sokolova.

Do čela města by se měla vrátit poslankyně a dosavadní místostarostka Renata Oulehlová (ANO), která již v minulosti funkci starostky zastávala.

Kubis v sobotu řekl, že už měl předběžná jednání s pravděpodobnými ministry nové vlády a chce v této práci pokračovat. „Tématy jsou samozřejmě zdravotnictví, doprava, vysoká škola nebo i Krajské inovační centrum,“ dodal.

Babiš si koupil nemovitost za téměř 400 milionů korun

Zatímco definitivní schválení Kubise jako hejtmana by se mělo odehrát na zastupitelstvu Karlovarského kraje 8. prosince, v Sokolově se volba nového vedení města bude konat později, zřejmě 11. prosince. Kubis dnes ČTK řekl, že by měl zůstat neuvolněným členem rady města a zastupitelstvo si zvolí dalšího místostarostu.

Kubis v říjnových volbách do Sněmovny kandidoval na posledním, 14. místě kandidátky ANO, ale preferenčními hlasy se posunul na druhé místo kandidátky, a získal tak i poslanecký mandát.

Odmítneme migrační pakt, nás nebude řídit Evropská unie, řekl Havlíček

Toho se ale po dohodě s kolegy z ANO vzdal. Kubis dlouhodobě mluvil o tom, že by se ve vysokých funkcích v samosprávě neměly funkce kumulovat a bylo by lépe, kdyby se politik věnoval jedné práci naplno. To nyní potvrdil i tím, že se rozhodl vzdát se funkce starosty v Sokolově.

Mračková Vildumetzová, která je zároveň senátorkou, se vzdala funkce hejtmanky ke 4. listopadu z rodinných důvodů. Kraj od té doby dočasně řídí statutární náměstek Martin Hurajčík (ANO).

Karlovarský kraj zatím povede náměstek, nástupce Vildumetzové zvolí v prosinci

Hejtmankou byla Mračková Vildumetzová poprvé od prosince 2016 do konce roku 2019, kdy ve funkci skončila kvůli těhotenství. Do Sněmovny byla zvolena v roce 2017, o čtyři roky později mandát obhájila. V roce 2024 se stala senátorkou, a tak se musela vzdát mandátu poslankyně.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Na smíchovské náplavce vedle kobek pod Hořejším nábřežím a opuštěného Přívozu Smíchov-Vyšehrad, zvonu na platu se nyní nacházejí umělecká díla z vyřazených cisteren českého sochaře Čestmíra Sušky...

vydáno 15. listopadu 2025  20:53

Novým hejtmanem Karlovarského kraje bude starosta Sokolova Petr Kubis

Náměstek Petr Kubis bude mít v nové jednobarevné krajské radě ANO na starosti...

Novým hejtmanem Karlovarského kraje se po Janě Mračkové Vildumetzové stane Petr Kubis. Shodli se na tom krajští zastupitelé hnutí ANO. Kvůli nové funkci rezignuje na post starosty Sokolova.

15. listopadu 2025  18:22,  aktualizováno  19:28

Při honu na Tachovsku zemřel myslivec, zřejmě ho zastřelil kolega

Ilustrační snímek

Tragickou smrtí jednoho z myslivců skončil sobotní hon v lesích u Kladrub na Tachovsku. Staršího muže zřejmě zasáhla střela vypálená některým z kolegů.

15. listopadu 2025  19:22

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

15. listopadu 2025  19:04

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Při požáru v Liberci byli zranění jeden dospělý a dvě děti, škoda je nad milion

ilustrační snímek

Při požáru rodinného domu na okraji Liberce utrpěli dnes odpoledne zranění jeden dospělý člověk a dvě děti. Všichni tři se nadýchali zplodin, dospělá osoba má...

15. listopadu 2025  17:18,  aktualizováno  17:18

Teprve devítiletá klavíristka z Brna vyhrála mozartovskou soutěž Amadeus

Teprve devĂ­tiletĂˇ klavĂ­ristka z Brna vyhrĂˇla mozartovskou soutÄ›Ĺľ Amadeus

Teprve devítiletá Sandrine Petrová z Brna zvítězila letos ve 32. ročníku mezinárodní mozartovské klavírní soutěže Amadeus v Brně, která je určená dětem do 15...

15. listopadu 2025  16:33,  aktualizováno  16:33

V kostele v Dolním Městě pomůže odvětrávání zdiva zachovat malby ze 14. století

ilustrační snímek

V kostele svatého Martina v Dolním Městě pokračují opravy. Po loňské obnově střešní krytiny a fasády na sakristii a presbytáři tam letos stavbaři vytvořili...

15. listopadu 2025,  aktualizováno 

Nechceme Turka a Macinku. Přes sto lidí v Ostravě protestovalo proti Motoristům

Demonstrace na Masarykově náměstí v Ostravě proti Filipu Turkovi a Petru...

Přes sto lidí v sobotu odpoledne v Ostravě demonstrovalo proti tomu, aby se Filip Turek a Petr Macinka (Motoristé sobě) stali ministry zahraničních věcí a životního prostředí. Vadí jim jejich údajná...

15. listopadu 2025  17:42

První den využilo okruh pro běžkaře v Jizerských horách kolem 200 lidí

PrvnĂ­ den vyuĹľilo okruh pro bÄ›ĹľkaĹ™e v JizerskĂ˝ch horĂˇch kolem 200 lidĂ­

Kolem 200 běžkařů dnes využilo toho, že jim nezvykle brzy začala sezona v Jizerských horách. V provozu je ode dneška zhruba 300 metrů dlouhý okruh na stadionu...

15. listopadu 2025  15:38,  aktualizováno  15:38

Tachov opět počítá s výrazně proinvestičním rozpočtem v objemu asi 130 mil. Kč

ilustrační snímek

Tachov opět počítá s výrazně proinvestičním rozpočtem na příští rok. V návrhu rozpočtu, který bude schvalovat prosincové zastupitelstvo, je připraveno na...

15. listopadu 2025  14:34,  aktualizováno  14:34

Národní divadlo Brno zazářilo ve světové konkurenci, chlubí se dvěma operními Oscary

Pomyslná síň slávy Národního divadla Brno se rozrostla o další parádní kousky....

Pomyslná síň slávy Národního divadla Brno (NdB) se rozrostla o další parádní kousky. Vlajková kulturní instituce města ve čtvrtek podtrhla svou prestiž při předávání International Opera Awards v­...

15. listopadu 2025  16:02

Od soboty 15. listopadu až do odvolání je dočasně zrušené poptávkové otevírání dveří v celé síti metra. Je to způsobené šířením hapatitidy A a po domluvě s hygienickou stanicí hl.m. Prahy. Snad se to...

vydáno 15. listopadu 2025  15:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.