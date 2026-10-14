ANO v Mariánských Lázních zřejmě udrží vedení města, vyjednalo koalici

Hnutí ANO nejspíš zůstane ve vedení Mariánských Lázní. Ačkoli ještě v úterý opoziční strany deklarovaly dohodu o nové koalici s těsnou většinou bez ANO, dnes starosta a lídr kandidátky ANO Martin Hurajčík oznámil, že vítěz voleb svou pozici obhájí. Na radnici má opět usednout ANO a Změna pro Mariánské Lázně, nově s podporou hnutí Naše Česko. V zastupitelstvu by měla koalice těsnou většinu.
"Po několika dnech intenzivních jednání jsme dospěli ke společné dohodě mezi hnutím ANO, Změnou pro Mariánské Lázně a hnutím Naše Česko. Chceme pokračovat v rozpracovaných projektech, připravovat nové investice a především pracovat pro naše město," uvedl na facebooku dosavadní starosta, lídr kandidátky ANO a zároveň náměstek hejtmana Karlovarského kraje Hurajčík. ČTK dnes večer řekl, že s novými koaličními partnery jednali zatím o programové shodě, o prioritách a o rozvoji města. "O obsazení si určitě promluvíme také. Myslím, že do konce týdne bychom mohli mít jasno," dodal.
Do jednadvacetičlenného zastupitelstva Mariánských Lázní kandidovalo deset uskupení. Dostalo se jich šest, nejvíce mandátů získalo hnutí ANO a nezávislí kandidáti, a to osm, což je stejně jako po minulých komunálních volbách. Druzí skončili se šesti mandáty Starostové a nezávislí. Jejich lídr Kamil Špindler dnes večer ČTK řekl, že úterní deklarace budoucí koalice, kterou zveřejnili na facebooku společně s Piráty, ODS + KDU-ČSL, Naším Českem a uskupením Za lepší Mariánské Lázně, vylučovala jednání s dalšími subjekty. "Nynější rozhodnutí je ale pravděpodobně nezvratné, a proto zamíříme do opozice," řekl.
Trojkoalice bude mít 11 nebo 12 hlasů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Podle Samuela Zabolotného (Naše Česko), který byl do letošního června místostarostou města za ANO, než post složil pro nesouhlas s některými kroky radnice, se ještě jedná o tom, jestli druhý zastupitel za hnutí Naše Česko Tomáš Foustka mandát přijme. Řekl to dnes večer ČTK. Jasné podle něj není ani to, jak by hlasoval.
"Obrat u mě nenastal, protože my jsme včera pouze podepsali dohodu o vyvíjení spolupráce na uzavření koaliční smlouvy s tím, že já jsem stejnou dohodu měl podepsanou s panem Hurajčíkem už z neděle, kterou jsme ale nedávali ven," uvedl Zabolotný. Pro spolupráci s původní koalicí, se kterou před několika měsíci spolupráci rozvázal, se podle svých slov rozhodl, protože s ostatními uskupeními nebylo jednání konstruktivní. "Nezazněly tam žádné konkrétní priority ani nebylo nabídnuto, co z programu Našeho Česka bude realizováno, což pro mě bylo prioritou spíš než nějaké personálie," řekl.
Se současným vedením města se nyní podle svých slov například shoduje na zásadních tématech, zmínil rekonstrukci lanovky a rozvoj lyžařského areálu, sportovní zázemí pro basketbalisty a projektovou přípravu sportovních hal.
V Mariánských Lázních přišlo k volbám 38,71 procenta voličů. V roce 2022 to bylo 37,19 procenta voličů, kteří vybírali z devíti subjektů. Do zastupitelstva se tehdy dostalo sedm uskupení.