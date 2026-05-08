Areál Klínovec zahájil sezonu ve svém Trail Parku, nabízí desítky kilometrů tras

Areál Klínovec zahájil dnes letní sezonu na svém Trail Parku. Na desítky kilometrů tras pro pěší i cyklisty vozí návštěvníky lanovka z Jáchymova. Do prázdnin bude provoz o prodloužených víkendech, od začátku prázdnin do konce září se počítá s každodenním provozem. Lanovka z Jáchymova vstupuje do sezony s novým partnerem a novým jménem Mapy.com Express, informoval mluvčí areálu Matyáš Kubín.
Jeden z největších bike parků v Česku nabízí 30 kilometrů trailů všech obtížností a dalších asi 70 kilometrů značených tras pro horská kola. Součástí je i oblíbená trať Illegal, která se jako jediný trail v Evropě umístila v TOP 10 v hodnocení oblíbenosti přes světovou největší databázi tras pro horská kola Trailforks. "I nadále jsme součástí prestižní evropské rodiny Gravity Card, která sdružuje 32 předních evropských bike parků v sedmi zemích v rámci jednoho bike ticketu a dosud se jedná o nejširší síť bike parků v celé historii Gravity Card," doplnil Kubín.
Kromě zábavy pro individuální sporty se na Klínovci připravují i na hromadné akce. Například 11. července se zde uskuteční akce Běhej lesy Klínovec, trailový závod, který nabízí trasy v okolí vrcholu Klínovce (11 km a 22 km) a charitativní běh. Závod je specifický během do údolí a vyvezením lanovkou zpět na vrchol. Ve dnech 22. a 23. srpna se uskuteční Czech DH Gogen cup Klínovec, sjezdový závod na tratích Trail Parku, který láká profesionály i hobby jezdce.
Titulárním partnerem lanovky budou Mapy.com. "Návštěvníci našeho areálu změnu zaznamenají v podobě nového názvu naší bublinové lanovky z Jáchymova. Partnerství nám umožní posílit viditelnost areálu napříč digitálními kanály, zlepšit orientaci a dostupnost informací pro návštěvníky a přinést nové možnosti, jak prezentovat naše tratě, služby i aktuální provozní informace," uvedl mluvčí. Jde podle něj o rozšíření dlouhodobé spolupráce se společností Seznam.cz.
Největší lyžařský a rekreační areál na západě Čech má za sebou rekordní zimní sezonu. Klínovec i díky příznivým sněhovým podmínkám v zimě fungoval 136 dní v plném provozu, přivítal přibližně 330.000 návštěvníků a uskutečnit více než tři miliony jízd.