Areál Slavia v Karlových Varech má nové hřiště, stálo 14 milionů korun

Fotbalový stadion Slavia v Karlových Varech má ode dneška nové tréninkové hřiště s umělou trávou. Vzniklo za podpory dotace z Národní sportovní agentury a rozšíří možnosti sportování hlavně pro mladé fotbalisty. Výstavba na místě někdejšího škvárového hřiště stála 14 milionů korun včetně DPH, dotace z toho činila téměř deset milionů korun, řekl dnes při otevření hřiště náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci). Navazovat by měly další etapy.
Nové hřiště má rozměry 65krát 45 metrů. "Jsou to parametry hřiště, které lze využívat na sportovní utkání ve věku hráčů až do 12 let. Je tu umělá tráva s umělým osvětlením, což umožní využívat toto hřiště až do 22:00," popsal Vaněk. Součástí sportoviště je i takzvaná rozběhová dráha v horní části areálu a nové střídačky pro hráče. "Další součástí celé akce je vybudování naprosto nové moderní kabiny, včetně sociálního zázemí, které mohou využívat i sportovci, kteří jsou imobilní," dodal Vaněk. Stavba trvala zhruba půl roku, nová kabina byla hotová asi za dva a půl měsíce.
Ve sportovním areálu v Drahovicích má zázemí zejména klub FC Slavia Karlovy Vary. Podle jeho předsedy Stanislava Štípka nové hřiště výrazně rozšíří možnosti tréninku mladých fotbalistů. Na místě, kde vzniklo, byl zarostlý plácek, kde už nebylo možné provádět plnohodnotné tréninky. Hřiště ale mohou využívat i obyvatelé z okolí.
Podle Vaňka bude na stavbu navazovat obnova hlavní tribuny na velkém hřišti, která je už dlouho zavřená. Město chce do budoucna upravit i hojně využívanou tělocvičnu v areálu.