Investice obrany do rekonstrukce dráhy karlovarského letiště padla, nechce ho

Při své nedávné návštěvě Karlovarského kraje to uvedla ministryně obrany Jana Černochová. „Nemůžeme investovat do majetku, který není náš,“ konstatovala. Variantu vyloučila i do budoucna. Investice by se podle jejího vysvětlení nezapočítávala do dvou procent hrubého domácího produktu, jimiž resort obrany disponuje.

Jan Bureš, krajský zastupitel pověřený resortem dopravy, v tom velký problém nevidí. „S touto možností jsme počítali možná z deseti procent. Na druhou stranu se ale má zkusit každá cesta, byť by se nakonec ukázalo, že není průchozí,“ uvedl Bureš.

O možnosti, že by armáda mohla letiště využívat, diskutovala ministryně při své loňské návštěvě. Tuto variantu následně prověřovala, nicméně nakonec to vzhledem k nesouladu s obrannými plány nevyjde.

Na druhou stranu připustila, že je to místo, které se za mimořádných okolností využít dá. „Za mě mohu říct jen to, že bychom měli každé letiště, které máme, držet v provozu,“ doplnila ministryně obrany.

Rekonstrukce za téměř 1,5 miliardy korun

V otázce financování rozšíření a prodloužení dráhy letiště je nicméně stále ve hře možnost, že by se na něm mohl podílet Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). „Až se v poslanecké sněmovně otevře zákon o něm, chci do něj navrhnout pozměňovací návrh v tomto duchu,“ naznačil Jan Bureš.

Peníze na spolufinancování rekonstrukce by podle něj SFDI měl mít. „Se změnou v rozpočtovém určení daní, kdy do krajů půjde víc peněz, totiž každoročně SFDI zbudou čtyři miliardy, které by jinak šly do regionů na opravy silnic druhých a třetích tříd,“ doplnil krajský zastupitel a poslanec.

Chystané prodloužení a rozšíření dráhy karlovarského letiště bude stát bezmála 1,5 miliardy korun. Kraj stále pracuje s tím, že se na financování bude podílet jak on jako vlastník letiště, tak stát a soukromý sektor. „Zapojení prostředků od soukromníků je podmínkou pro získání státní finanční podpory,“ řekl hejtman Petr Kulhánek.

Podle záměru kraje by rekonstrukci letiště měla padnout za oběť sezona v roce 2026. „Už to ale bude záležitost nového vedení kraje,“ podotkl Jan Bureš s poukazem na to, že se letos na podzim uskuteční krajské volby.