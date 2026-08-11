Aš chce vyhlásit referendum kvůli koupi hotelu Goethe, obává se ubytovny

Vedení Aše chce vyhlásit místní referendum o koupi bývalého hotelu Goethe. Obává se, že pokud by ho získal soukromý zájemce, mohla by v něm vzniknout ubytovna. Ze zkušeností města by se pak mohla změnit atmosféra v celé okolní městské čtvrti. Protože se blíží volby, vedení Aše chce, aby odkoupení městem potvrdili nejen zastupitelé, ale i občané v referendu, řekl dnes novinářům místostarosta Aše Pavel Matala (ZA AŠ).
"Po referendu o vstupu do Evropské unie to bude první referendum v Aši. Chceme, aby se konalo zároveň se říjnovými komunálními volbami," uvedl Matala s tím, že o vyhlášení referenda by měli městští zastupitelé rozhodnout na zářijovém zastupitelstvu.
Bývalý hotel Goethe byl zkolaudovaný jako ubytovna. Nynější vlastník ho chce prodat a některé nabídky směřují právě k tomu, že by v objektu mohla být ubytovna. Při počtu asi 80 pokojů a kapacitě zhruba 200 lůžek by takto velká ubytovna podle místostarosty významně zasáhla do života v celém okolí. Podobné zkušenosti už město má, řekl Matala.
S majitelem objektu se město předběžně dohodlo, že s prodejem počká do října. Nabídková cena je zhruba 17 milionů korun. To podle Mataly město může zaplatit. Pokud by se stalo majitelem, po potřebných opravách by objekt využilo například zčásti na městské byty a zčásti na vybudování klasického hotelu s restaurací, který by pak zřejmě pronajalo jinému provozovateli.
Aš se dlouhodobě potýká s problémy, které na sebe vážou ubytovny takzvaných obchodníků z chudobou. Bydlí v nich často sociálně slabí, kteří platí vysoké nájmy ze sociálních dávek.
Podle Mataly by současné vedení města, pokud by se podílelo na koalici i v příštím volebním období, prosazovalo koupi hotelu i v případě, že by se v referendu většina lidí vyslovila pro odkoupení hotelu městem, ale hlasování by nebylo platné.