Aš chce získat hotel Goethe a zabránit vzniku ubytovny, rozhodnou zastupitelé

O koupi bývalého hotelu Goethe v Aši na Chebsku za zhruba 17 milionů korun rozhodne městské zastupitelstvo na mimořádné schůzi na konci září. ČTK to dnes řekli starosta Vítězslav Kokoř (ANO) a místostarosta Pavel Matala (ZA AŠ). Pokud by město objekt získalo, po opravách by ho využilo například na městské byty a zčásti na vybudování hotelu s restaurací. Chce tak zabránit přeměně bývalého hotelu na ubytovnu.
Vedení města původně zvažovalo vyhlášení referenda. "Při diskuzi na zastupitelstvu se v podstatě ukázalo, že jsou zastupitelé vesměs pro odkup toho objektu. Referendum proto ztratilo smysl," řekl Kokoř. Do 30. září, na kdy je svoláno mimořádné zasedání městských zastupitelů, bude město s vlastníkem jednat o dalších podmínkách odkupu. "O něm tedy rozhodneme ještě v tomto volebním období," dodal starosta.
Nabídka odkupu přišla podle místostarosty v závěru volebního období, i právníci proto radnici doporučili referendum jako nejlepší variantu. "Nechtěli jsme takto velkou investicí končit a zavazovat k ní ani budoucí vedení města, což už po volbách nemusíme být my," dodal Kokoř. Vlastník podle něj navíc uváděl, že zájem o koupi má i jiný subjekt, který by v bývalém hotelu otevřel ubytovnu.
Město si chce ponechat kontrolu nad využitím objektu a možnost rozhodovat o jeho využití. Radnice podle Mataly dlouhodobě řeší problematiku koncentrace sociálně slabších obyvatel v některých částech a snaží se předcházet vzniku problematických míst. V minulosti už proto město koupilo několik podobných objektů. Aš se dlouhodobě potýká s problémy, které na sebe vážou ubytovny takzvaných obchodníků s chudobou. Bydlí v nich často chudí lidé, kteří platí vysoké nájmy ze sociálních dávek.
Bývalý hotel Goethe na rohu Nádražní a Čapkovy ulice byl zkolaudovaný jako ubytovna. Je v něm okolo 50 pokojů a zhruba 120 lůžek, v přízemí je restaurace.