Radnice v Aši koupila vilu, v níž sídlí ordinace. Služby rozšíří

Jitka Dolanská
  7:32aktualizováno  7:32
Město Aš koupilo vilu v Klostermannově ulici, která funguje jako menší zdravotní středisko. Ordinace zdejších lékařů plánuje zachovat a rozšířit. Prostor, kde aktuálně sídlí zubní, oční a praktický lékař, by měl nabídnout místo až pro pět různých lékařů či zdravotních služeb. První zájemci se už hlásí. Nově by ve vile mohli lidé najít třeba dentální hygienu.

Vilu v Klostermannově ulici, která funguje jako menší zdravotní středisko, odkoupila ašská radnice. | foto: Milan Vrbata

„Když spolumajitelka domu, zubní lékařka, ukončila praxi a odešla do důchodu, dali majitelé vilu do prodeje. A protože jsme nechtěli, aby středisko zaniklo a vznikla zde například ubytovna nebo něco podobného, rozhodli jsme se, že objekt koupí město a zachová v něm ordinace, na které byli pacienti zvyklí,“ uvedl zástupce ašského starosty Pavel Matala.

Za celý dům i s pozemkem Aš zaplatila 7,5 milionu korun. Podle slov Pavla Mataly je vila na svém stáří v poměrně dobrém technickém stavu, přesto ji bude nutné pro potřeby lékařů postupně rekonstruovat.

Objekt bude spravovat městská organizace Tebyt, náklady na provoz však zatím vyčíslené nejsou. Lékaři, kteří zůstávají, budou v nájmu. Ten však bude v souladu s dotačními podmínkami města jen symbolický.

„Už se ozývají první zájemci, kteří nás oslovili s prosbou o vhodné prostory pro ordinace. Jde o provozovatele dentální hygieny, která funguje v Karlových Varech. Jsou to Ašáci, kteří by se rádi tímto způsobem částečně vrátili do Aše. Ale uvidíme, jak to dopadne. Jednání jsou teprve na začátku,“ dodal Matala.

Do vily by bylo možné přestěhovat třeba ordinace, které jsou v soukromých objektech a ašská radnice jim v souladu s dotačními podmínkami hradí nájemné. To by přineslo úspory.

Město Aš dlouhodobě bojuje s nedostatkem lékařů, chybí zejména dětský lékař a specialisté. A to navzdory tomu, že radnice i kraj lákají zdravotníky na levné pronájmy ordinací, byty za snížené nájemné a další benefity. Kromě toho mohou noví lékaři od Karlovarského kraje získat podporu při studiu, dotaci na zařízení ordinace a náborové příspěvky. Počítat mohou také s pomocí při shánění zaměstnání pro partnera či zajištění školy a školky pro děti.

