Stávající sklady už nestačí. Výrobce flakonů pro kosmetiku míří do Aše

Jitka Dolanská
  15:22aktualizováno  15:22
Do ašského CTParku míří společnost Heinz-Glas Decor. Výrobce designových skleněných flakonů pro prestižní mezinárodní kosmetiku a parfumerii obsadí moderní sklad o velikosti 3,5 tisíce metrů čtverečních. Společnost, která se pyšní tradicí dlouhou čtyři století, své výrobky dosud skladovala ve vlastním závodě v Hranicích u Aše. Teď se ale poptávka po flakonech zvyšuje a dosavadní sklady už nestačí.
Do ašského CTParku míří společnost Heinz-Glas Decor, výrobce designových skleněných flakonů pro prestižní mezinárodní kosmetiku a parfumerii. | foto: CTP Aš

„Naše výroba roste a zároveň klademe vysoké nároky na kvalitu skladování. A to nejen kvůli materiálům, se kterými pracujeme, ale i kvůli očekáváním našich zákazníků. Lokalita Aš je pro nás ideální nejen kvůli vzdálenosti od výroby, ale i kvůli kvalitě nabízených prostor a rychlosti realizace. Díky novému skladu budeme schopni pružněji reagovat na potřeby našich zákazníků a uchovat naše výrobky v nejvyšší možné kvalitě,“ vysvětluje Pavel Isteník, ředitel společnosti Heinz-Glas Decor.

Ten oceňuje, že budovy v ašském areálu CTP jsou certifikovány podle mezinárodních standardů. Počítá se zde s bohatou zelení a přírodními prvky typu ještěrkoviště a broukoviště. Připravuje se rovněž instalace fotovoltaických panelů, zavedení recyklace vody a napojení na cyklostezky.

Do ašského CTParku míří společnost Heinz-Glas Decor, výrobce designových skleněných flakonů pro prestižní mezinárodní kosmetiku a parfumerii.

Rozvoj parku se děje ve spolupráci s městem Aš. Významnou roli přitom hraje iniciativa Lex Aš – podkladová studie a připravovaný legislativní rámec pro vytvoření speciální ekonomické zóny, která má za cíl nastartovat hospodářský růst a přilákat strategické investice.

„Chceme, aby se Ašsko stalo místem, kde se dobře podniká i žije. Díky spolupráci s CTP a projektu Lex Aš máme šanci vytvořit prostředí, které přitáhne nové investory, nabídne kvalitní pracovní místa a pomůže přivést zpět české pracovníky do našeho regionu. Věříme, že i pohraničí může být tahounem moderního průmyslu a dlouhodobě prosperovat,“ říká starosta Aše Vítězslav Kokoř.

„Ašsko má podle nás výjimečný rozvojový potenciál. Není to jen o strategické poloze, ale hlavně o lidech, přístupu města a chuti něco budovat. Společně se nám daří přitahovat firmy, které jsou ve svých oborech světovou špičkou, a Heinz-Glas Decor je toho příkladem. Jejich příběh ukazuje, že když se spojí tradice s inovacemi a kvalitním zázemím, může vzniknout něco opravdu silného. Právě taková partnerství chceme v CTP rozvíjet – s respektem ke specifickým potřebám klientů a s ohledem na dlouhodobý přínos pro celý region,“ zdůrazňuje Jana Hain-Schmiedberská, business developer CTP v České republice.

Mostky chátrají, opravy váznou. Cyklostezku Ohře vlastní desítky subjektů

CTPark Aš, nejzápadněji položený areál v portfoliu CTP, leží pouhé tři kilometry od česko-německých hranic a je díky napojení na dálnice A93, A9, A4 a A72 ideálním místem pro logistiku i lehkou výrobu.

V současnosti dosahuje zastavěná plocha parku téměř 70 tisíc metrů čtverečních. Kromě toho má CTP již povolené další dvě budovy, které rozšíří kapacitu parku o dalších 25 tisíc metrů čtverečních.

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku

Bourání je v plném proudu. Zde vznikne tramvajová zastávka Hodkovičky ve směru...

Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní podnik ji buduje mezi zastávkami Belárie a Černý kůň v souvislosti s blížícím se otevřením Dvoreckého...

Biatlon mužů v Oslu: Hornig a další Češi dnes jedou poslední sprint sezony

Tomáš Mikyska běží sprint v Otepää.

V pátek se v Oslu poprvé představili muži, kteří rozjeli poslední sprint sezony. Do závodu nastoupila i čtveřice českých reprezentantů v čele s Vítězslavem Hornigem. Češi zároveň hájí svou pozici v...

Plzeň před začátkem sezony vyčistí relaxační park Mlýnská strouha v centru města

ilustrační snímek

Plzeň příští týden zahájí pravidelné jarní čištění Mlýnské strouhy, oblíbeného relaxačního místa v sadovém okruhu v centru města. Ve spolupráci s městskými...

Ostravská zoo spojuje manuly, doufá v posílení populace těchto vzácných koček

Samice malé kočkovité šelmy manul se v ostravské zoologické zahradě začala seznamovat s nově dovezeným samcem. Po několikadenním kontaktu přes bariéru byla...

Nedaleko letňanské radnice byl v loňském roce instalován zrekonstruovaný kříž. Nedávno zde proběhly terénní úpravy včetně přístupové cesty ke kříži.

Otevření opravené stanice Českomoravské.

vydáno 20. března 2026  16:45

Otevření opravené stanice Českomoravské.

vydáno 20. března 2026  16:44

Otevření opravené stanice Českomoravské.

vydáno 20. března 2026  16:44

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

Na zahájení velikonočního trhu přijeli i dobrovolní hasiči s polní kuchyní.

vydáno 20. března 2026  16:44

Přehlídka špičkové zvukové a video techniky "Audio Video Show Praha" obsadila čtyři patra hotelu Diplomat v Praze 6. Fronta návštěvníků zaplnila všechny místnosti i chodby s exponáty, končí se až v...

vydáno 20. března 2026  16:43

Přehlídka špičkové zvukové a video techniky "Audio Video Show Praha" obsadila čtyři patra hotelu Diplomat v Praze 6. Fronta návštěvníků zaplnila všechny místnosti i chodby s exponáty, končí se až v...

vydáno 20. března 2026  16:43

Dočasně slouží už 14 let, ale chátrá. Krumlov chce stavět nový most u pivovaru

Vizualizace nového mostu u pivovaru v Českém Krumlově. (10. března 2026)

V roce 2002 velká voda strhla most u českokrumlovského pivovaru. Od té doby tu břehy Vltavy spojuje most dočasný. Nyní radnice připravuje stavbu nového, protože ten současný už je ve velice špatném...

20. března 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

Firma „zlevnila“ problémovou ubytovnu. Nehorázná suma, komentuje návrh obec

Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku. (20. března 2026)

Patová situace kolem ubytovny v Drahomyšli na Lounsku, kde podle místních žije řada problémových lidí a kde nedávno došlo ke smrtelnému napadení malého dítěte, pokračuje. Obec ji chce koupit s...

20. března 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

