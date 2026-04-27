Spor o lampy pokračuje. Aš podává další žalobu na ministerstvo průmyslu

Jitka Dolanská
  9:52aktualizováno  9:52
Město Aš podá správní žalobu proti rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). To totiž odmítlo uvolnit peníze z Národního plánu obnovy. Konkrétně jde o dotaci ve výši 8,5 milionu korun, která měla pokrýt část nákladů na modernizaci zhruba čtvrtiny městského osvětlení. Důvodem mělo být, že město chybovalo v zadání zakázky.

Je to přitom už podruhé, co se Aš brání ve stejné věci soudně. Napoprvé soud vrátil věc ministerstvu s tím, aby rozhodlo znovu. I podruhé však úředníci dali městu vědět, že dotaci nevyplatí.

„V prvním rozhodnutí vadilo, že projekt byl realizován v podobě poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), nikoliv jako rekonstrukce veřejného osvětlení, a že nebyl vysoutěžen formou veřejné zakázky,“ uvedl mluvčí města Milan Vrbata.

Vysvětlil, že v případě EPC jde o novátorský projekt, kdy dodavatel má nejen technickou odpovědnost za odevzdanou práci, ale ručí i za to, že modernizace přinese smluvně sjednané úspory. Z toho, co město uspoří na provozu a elektřině, se následně projekt splácí. Pokud by úspory byly nižší, rozdíl dodavatel doplácí ze svého.

Právě tohle se zřejmě ministerským úředníkům nelíbilo a tak řízení o dotaci zastavili. Jako důvod uvedli zjištění podstatných vad, které měly být v rozporu s podmínkami dotačního programu.

Jenže Aš se s tím nesmířila a věc dala k soudu. „Jde o princip. I menší město má právo domáhat se spravedlivého postupu a ozvat se, když mám za to, že centrální úřad chybuje,“ řekl tehdy starosta Aše Vítězslav Kokoř.

Městský soud v Praze následně rozhodnutí ministerstva zrušil a nařídil věc přezkoumat znovu. Jenže i další rozhodnutí ministerstva bylo nachlup stejné. Žádost byla opět zamítnuta. Aš proto znovu vytáhla do boje.

„Odbor legislativní a právní našeho úřadu toto rozhodnutí a jeho odůvodnění rozporuje. Rada města Aše pak na mimořádné schůzi schválila podání žaloby proti novému rozhodnutí MPO v této věci,“ poznamenal Vrbata.

Město se tak vrací k soudu, aby se domohlo peněz na projekt, který se uskutečnil už v letech 2023 a 2024 a za který už město zaplatilo z vlastní kapsy. V jeho rámci Aš vyměnila 500 zastaralých a energeticky náročných lamp za špičková LED svítidla, která nabízejí nejen nesrovnatelně lepší barevné podání a viditelnost, ale také možnost chytré regulace intenzity světla podle aktuální potřeby.

Z ulic zmizelo i 140 stožárů, které byly mnohdy v havarijním stavu. Pod zemí je i 5 kilometrů nových kabelů. Modernizace radikálně snížila spotřebu energie i poruchovost sítě.

Úředníci MPO přesto trvají na tom, že na dotaci město nemá nárok. Argumentují tím, že projekt nebyl vysoutěžen jako klasická veřejná zakázka na stavební práce, ale jako poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC). Podle nich tak došlo k nesouladu s podmínkami dotačního titulu. Radnice v Aši však takovou interpretaci rezolutně odmítá. Podle jejího právního názoru je metoda EPC legitimním a vysoce efektivním nástrojem, který naopak naplňuje podstatu dotace – tedy dosažení maximálních energetických úspor s minimálním rizikem pro veřejné rozpočty. Spor tedy bude muset opět rozhodnout soud.

Ašská radnice trvá na tom, že veškeré kroky při modernizaci osvětlení, včetně využití specifických energetických služeb, byly v souladu s dobrým hospodařením i veřejným zájmem.

