Aš při náboru neoslovuje policisty ze státní policie, momentálně má plno

Jitka Dolanská
  8:22aktualizováno  8:22
O práci městských strážníků v Aši je zájem. Dokonce takový, že zde už mají plný stav a tak musejí některé ze zájemců odmítat. Radnice nabízí dobrý plat a spoustu benefitů. Při náboru má ale podmínku. Zájemce o práci nesmí přijít z jiné městské ani ze státní policie.

Zájem o práci v řadách městských strážníků v Aši je velký. | foto: Městská policie Aš

„Co vím, tak podle tabulek by v Aši mělo být 38 státních policistů. Ve skutečnosti jich tu slouží 15. Proč mají takový podstav, nevím. Na sociálních sítích se tvrdí, že za to můžeme my. Není to pravda. Ašská městská policie neposilovala na úkor jiných měst nebo státní policie. Za doby mého působení se povedlo stavy strážníků doplnit, aniž bychom přetáhli kohokoli z jiných městských policí nebo sáhli do řad státních policistů,“ řekl ředitel městské policie Tomáš Čížek.

Podle jeho slov jeden bývalý policista v Aši jako strážník slouží. Nastoupil však až půl roku poté, co od Policie ČR odešel.

V Aši se tak loni podařilo z původních 12 navýšit stavy strážníků na 20. Díky tomu tamní městská policie od loňska funguje v nepřetržitém provozu, v lednu navíc spustila tísňovou linku 156 a historicky poprvé zřídila vlastní informační web.

Lidé na něm najdou veškeré kontaktní údaje i zprávy o činnosti. Novinkou je i to, že od 9. ledna je možné na městskou policii dovolat prostřednictvím linky 156. „V platnosti je ale i dosavadní mobilní číslo 773 776 156, které je přímo k hlídce do automobilu. Ovšem linka 156 výrazně zjednoduší komunikaci a je lépe zapamatovatelná,“ konstatoval Čížek.

Vyzdvihl, že ačkoli je linka 156 v provozu teprve krátce, lidé si na ni rychle zvykli. „Přibližně polovina oznámení je už přijata na tuto linku, týdně přijímáme kolem 35 oznámení,“ řekl.

Podle starosty Aše Vítězslava Kokoře se s navýšením počtu strážníků a rozšířením provozu zvedly náklady na městskou policii zhruba o šest milionů korun ročně. „Provoz městské policie stojí pokladnu přibližně 15 milionů korun ročně. Nákladné je i vybavení a výstroj, každý nový strážník nás vyjde na zhruba 75 tisíc korun,“ přiblížil starosta Kokoř.

V Aši pracuje také šest asistentů prevence kriminality, město chce na jejich mzdy získat dotaci. Ta pokryje přibližně polovinu mzdových nákladů. Ve městě je rovněž instalováno 47 kamer městského dohlížecího systému.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

28. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Společnost Haier oslavuje špičkovou kvalitu v Paříži s novou nabídkou produktů pro chytré domácnosti

28. března 2026  11:13

Critical Path Institute spouští iniciativu „Jedna k milionům" s cílem přetvořit budoucnost personalizované medicíny v globálním měřítku

28. března 2026  11:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

