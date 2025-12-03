Ašskou přehlídku různorodého ztvárnění Ježíšova narození hostí historické interiéry bývalé hasičské zbrojnice na Poštovním náměstí v Aši.
„Chtěli jsme zapojit hlavně děti a mladé lidi, protože lidová tvorba je důležitá pro uchování kulturního dědictví a integritu celého národa. Vyzvali jsme školy a školky, aby svůj betlém vyrobily a také místní, aby, pokud mají nějaký zajímavý betlém doma, se s ním pochlubili ostatním. Podařilo se nám vytvořit jedinečnou kolekci,“ řekl ředitel ašského muzea, knihovny a infocentra Richard Lew.
Podle jeho slov bylo překvapením nejen zapojení místních do výroby, ale i fakt, že se při usazování betlémů do kulis a tvorbě expozice objevila v muzeu řada dobrovolníků od dětí po seniory s nabídkou pomoci. „A všichni přiložili ruku k dílu. Bylo úžasné sledovat je při práci, kdy měli všichni stejný cíl,“ pochválil kolektivní dílo ředitel Lew.
Jediný betlém, který má oblékané postavy, je v kynšperském kostele
Výstava nabízí kolem pětadvaceti betlémů, jeden dokonce přicestoval ze zahraničí. „Je to typický ašský betlém z roku 1930, který vyrobil místní řezbář Wilhelm Rosbach pro tehdejšího starostu města. Byl ohromný, rozkládal se na dvanácti metrech čtverečních,“ popsal historický unikát ředitel.
Po válce putoval do Německa, byl uložený na různých místech, dokonce i v nějaké hospodě. „Ta cesta mu moc neprospěla. Zbylo z něj asi dvacet figur. Uložené jsou v muzeu v německém Rehau, které je Aši na výstavu zapůjčilo,“ uzavřel Lew.
Zajímavé jsou ale i novodobé betlémy, vytvořené z nejrůznějších materiálů. Například z chleba, perníku, plechovek, papíru či dřeva. „Vystavujeme i betlém, zapůjčený z kostela, ale jen do 15. prosince. Pak se přesune zpět, aby se stal součástí předvánoční výzdoby svatostánku.
Každou adventní neděli se v muzeu konají ve spolupráci s domem dětí a mládeže dílny, kde si návštěvníci mohou ozdobit perníčky či vyrobit drobné dekorace a dárky,“ dodal ředitel.
Výstavu bude možné navštívit v běžné otevírací době, tedy od středy do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, a to až do 29. prosince. Zavřeno bude jen v době vánočních svátků, tedy 24., 25. a 26. prosince.