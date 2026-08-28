Aš po rekonstrukci za 200 milionů napouští bazén, otevřít se má v říjnu

Aš na Chebsku začala po končící rekonstrukci zhruba za 200 milionů korun napouštět městský bazén. Po dokončovacích pracích a vybavení nábytkem by se veřejnosti měl otevřít v říjnu. ČTK o tom informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. Opravy původně měly trvat 18 měsíců a stát zhruba 160 milionů korun. O čtyři měsíce se ale prodloužily.
Bazén se pod dohledem odborné firmy plní vodou z vodojemu v Havlíčkově ulici. Napouštění potrvá delší dobu, protože vydatnost zdroje je omezena přibližně na 40 metrů krychlových denně, uvedl mluvčí. V bazénu bude také do konce září pokračovat instalace vnitřního vybavení. Podle Vrbaty se montují sanitární zařízení ve sprchách a na toaletách a šatní skříňky. Dělníci dokončují také dláždění před vstupem do bazénu a v budoucím saunovém světě.
Bazén se pro veřejnost uzavřel předloni 9. prosince. Výherci výběrového řízení, společnosti BauStav a Metrostav, které se o zakázky jako jediné přihlásily, si staveniště po přípravných pracích převzaly počátkem loňského ledna a zahájily opravy. Modernizace se dotkla celého objektu bazénu, včetně zateplení skeletu a střechy bazénu. Vyměněny byly i technologie na úpravu a ohřev vody, a nainstalována byla fotovoltaika a vzduchotechnika. Podle starosty Aše Vítězslava Kokoře (ANO) se vícenáklady a vícepráce ukázaly až v okamžiku, když se stavba odkryla. "Bylo tam nutné dát nové střešní nosníky, které byly rezavé, a pak se musela vyměnit i celá střecha," řekl.
Bazén se v téměř třináctitisícovém městě otevřel v listopadu 1978. Postavili ho místní při brigádě v takzvané akci Z. Ročně ho navštíví okolo 50.000 lidí. Po přestavbě bude zachována parní sauna a přibude finská sauna a biosauna. Do původních betonových van se nainstalovaly nerezové. Nově upraveny jsou i dispozice vestibulu s recepcí a šatny. Obměněno bylo i osvětlení uvnitř celého objektu.
Aš se podle Kokoře snažila na modernizaci získat dotaci, ale neuspěla. Stavbu proto financovalo město z vlastních zdrojů. Podle starosty použilo převážně peníze, které mělo více než dva roky blokované na účtu zkrachovalé banky Sberbank, šlo o zhruba 167 milionů korun. Aš získala zpět 158,5 milionu korun, tedy zhruba 95 procent původní částky. Česká národní banka pravomocně odebrala bankovní licenci bance Sberbank CZ na začátku května 2022. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Peníze v ní měly i další kraje a obce.