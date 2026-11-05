Aš povede trojkoalice, starostou je Marian Rewczuk z uskupení Neplaš

Starostou Aše na Chebsku byl na ustavujícím jednání zastupitelstva zvolen Marian Rewczuk (Neplaš). Místostarosty se stali Petr Gregor (PRO Zdraví) a Michaela Kirschneck (Neplaš). Informovala o tom radnice v tiskové zprávě. Na koalici v Aši se po letošních komunálních volbách dohodla uskupení Neplaš (NEzávislá PLatforma AŠ), Zdraví, sport a vzdělání a Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst (MHNHRM), vystupující pod názvem Fajn Aš. Koalice má ve třiadvacetičlenném zastupitelstvu 12 hlasů. Vítězné ANO, které dosud radnici vedlo, je v opozici.
Funkce starosty a prvního místostarosty budou uvolněné, tedy plně placené. Druhá místostarostka bude funkci vykonávat jako neuvolněná. Tato pozice je oproti minulému volebnímu období novinkou, dosud měla Aš jednoho místostarostu. V radě města dále zasednou Petr Kostner, Václav Zůna, Dominik Král (všichni Neplaš) a Milan Vojík (Fajn Aš).
Rewczuk mezi priority po nástupu do funkce řadí analýzu městských financí a rozpracovaných projektů. "Důležité pro nás bude i podrobné seznámení se s hospodařením města, fungováním městského úřadu a stavem připravovaných i rozpracovaných investičních akcí. Na základě toho teprve můžeme odpovědně stanovit investiční možnosti a strategii rozvoje," uvedl starosta. Dalšími prioritami nového vedení města jsou bezpečnost, doprava, sociální problematika. Podpořit chce komunitní život a častěji se stýkat s veřejností na tematických besedách.
K volbám v šestém největším městě Karlovarského kraje, kde žije zhruba 12.700 obyvatel, přišlo 33,65 procenta voličů. Vybírali ze čtyř kandidátek a do zastupitelstva zvolili alespoň jednoho zástupce z každé z nich. Deset mandátů, o dva více než minule, získalo hnutí ANO s 38,99 procenta platných hlasů. Druhé bylo uskupení Neplaš s devíti mandáty za 36,94 procenta hlasů a třetí hnutí Zdraví, sport, vzdělání obdrželo dva mandáty. Po jednom zastupitelském křesle mají MHNHRM a Strana zelených. Vyplývá to z údajů na webu volby.cz.
Před čtyřmi lety přišlo podle serveru volby.cz v Aši k volebním urnám 33,78 procenta voličů. Kandidovalo sedm subjektů a do zastupitelstva usedli zastupitelé všech z nich. Nejlépe dopadlo ANO, které získalo osm mandátů, druhé MHNHRM obsadilo šest křesel a třetí nejlepší výsledek dosáhlo uskupení Za Aš se čtyřmi mandáty. Zdraví, sport, prosperita získalo dva zastupitele a další tři strany a uskupení po jednom.