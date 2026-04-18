Aš udělí čestná občanství americkým vojákům, kteří padli při osvobozování města

Město Aš dnes udělí čestné občanství devíti americkým vojákům, kteří padli při osvobozování města na konci druhé světové války. Na jejich památku byl na počátku 90. let minulého století odhalen památník v sadech Míru. Původní pamětní desku nechalo město aktualizovat, protože někteří uvedení vojáci osvobozování Aše ve skutečnosti přežili. Do města Američané vstoupili 20. dubna 1945.
"Při pietním aktu dojde především k předání pamětních listů o udělení čestného občanství zástupci amerického velvyslanectví, který potom ta čestná občanství předá rodinným příslušníkům padlých vojáků ve Spojených státech," řekl místostarosta Aš Pavel Matala (nez.).
Radnice v minulosti řešila, že na pamětní desce na pomníku padlým Američanům byla uvedena i jména přeživších vojáků. "Za pomoci historiků jsme se snažili jména aktualizovat, což se povedlo. I když to stálo spoustu času a energie mnoha lidí. Některá jména jsme znali, jiná se vynořila díky badatelské činnosti Davida Fouda, Jiřího Frýberta a Pavla Olšmída," uvedl místostarosta.
Operace, která vedla k osvobození Aše trvala několik dní. V Aši se přitom neshodovalo vedení města s vojenským vedením na tom, jestli kapitulovat nebo se bránit. Starosta nechal 20. dubna 1945 spustit sirény a americkému veliteli bylo oznámeno, že město se starostou v čele si přeje předání bez boje, ale velitel bude bojovat podle své přísahy až do konce. Přístupy do Aše bránilo přes 800 německých vojáků, kteří kladli americké 42. kavalerii tuhý odpor. V blízkosti plynárny Němci zničili jeden americký tank pancéřovou pěstí.
Aš udělila čestná občanství už v roce 2000. Tehdy jej obdrželo šest občanů, které perzekvoval komunistický režim. Dvě ženy a čtyři muže podle Mataly ocenilo tehdejší vedení města ve spolupráci s Konfederací politických vězňů. Další čestná občanství udělilo město v roce 2016 dvěma Němcům, kteří se zásadně podíleli na česko-německém usmíření.