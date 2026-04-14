Aš udělí čestná občanství devíti americkým vojákům padlým v roce 1945

Město Aš udělí čestná občanství devíti padlým americkým vojákům, kteří v dubnu 1945 zemřeli v závěru druhé světové války při osvobozování ašského výběžku. Novinářům to dnes řekl místostarosta Pavel Matala (nez.). Pietní akt radnice plánuje na sobotu 18. dubna.
"Ve 13:00 začne u pomníku Američanů pietní akt, kdy budeme nejenom pokládat květiny a věnce k pomníku, ale dojde především k předání pamětních listů o udělení čestného občanství zástupci amerického velvyslanectví, který potom ta čestná občanství předá rodinným příslušníkům padlých vojáků ve Spojených státech," řekl Matala.
Radnice v minulosti řešila, že na pamětní desce pomníku Američanům, která je ve městě od devadesátých let, byla uvedena i jména vojáků, kteří válku přežili. "Za pomoci historiků jsme se snažili jména aktualizovat, což se povedlo. I když to stálo spoustu času a energie mnoha lidí. Některá jména jsme znali, jiná se vynořila díky badatelské činnosti Davida Fouda, Jiřího Frýberta a Pavla Olšmída, těm patří velký dík," uvedl místostarosta.
Nová pamětní deska na pomníku je hliníková a její výroba město přišla asi na 55.000 korun. Sobotního pietního aktu se kromě zástupců města, skautů a místních zúčastní rovněž zástupce amerického velvyslance v Česku David Wisner. Převezme certifikáty v ozdobných deskách, které čestné občanství symbolizují.
Aš udělila čestná občanství už v roce 2000. Tehdy jej obdrželo šest občanů, které perzekvoval komunistický režim. Dvě ženy a čtyři muže podle Mataly ocenilo tehdejší vedení města ve spolupráci s Konfederací politických vězňů. Další čestná občanství udělilo město v roce 2016 dvěma Němcům, kteří se zásadně podíleli na česko-německém usmíření.