Hlavní zásluhu na proměně krajiny měl Georg Unger, který na vrchu zřídil zahradu a nastartoval rozsáhlou výsadbu dřevin. Vznikla zde tradice vysazování jedlí na památku významných zesnulých obyvatel Aše.
Už v roce 1884 tu postavila ašská sekce Alpského spolku ubytovací hostinec. Koncem roku 1903 byla dokončena kamenná, dvaatřicet metrů vysoká Bismarckova rozhledna a v roce následujícím se dočkala vysvěcení.
„Vrch protkaly cesty a pěšiny, na nich se postupně objevily lavičky a altánky. V roce 1905 byla na Háji odhalena pamětní deska básníku Friedrichu Schillerovi. V roce 1909, u příležitosti 60. výročí existence Ašského tělovýchovného spolku, zde Ašští vztyčili pomník, který připomíná zakladatele německé tělovýchovy Fridricha Ludwiga Jahna. V roce 1913 si Ašští připomněli 100. výročí předčasného úmrtí mladého básníka a spisovatele Theodora Körnera. I on má na Háji svůj památník,“ připomněl ašský kronikář Milan Vrbata.
Vrch Háj, tehdy nazývaný Hainberg, se postupně stával centrem setkávání a sportu. V roce 1909 zde byla zprovozněna přibližně kilometr dlouhá bobová dráha.
Po druhé světové válce a vysídlení původních německých obyvatel Háj částečně ztratil svou slávu. Památníky byly zničeny, některé stezky zarostly nálety. Turistický a sportovní duch tu ale přetrval. Na východním svahu postupně vyrostl lyžařský areál s vleky a sjezdovkami.
Došlo i na obnovu poničených památníků, ale až po sametové revoluci. Také původní ubytovací hostinec Hainberghaus začala jeho majitelka opravovat. V prosinci 2009 však dřevěná chata vyhořela a trvalo osm let, než se jednomu z ašských patriotů podařilo spáleniště odkoupit a na kamenných základech vystavět nový dům.
O zázemí na Háji však turisté nepřišli. Aktuálně mohou využít nabídky Sportovního a volnočasového areálu Háj, který nabízí zázemí pro turisty, cyklisty i lyžaře. Návštěvníci mají k dispozici řadu kurtů a hřišť, in-line dráhu, minigolf či lezeckou stěnu. K dispozici je i půjčovna vybavení.
Nově má vrch Háj nové zábradlí u schodiště vedoucího k rozhledně. Svým vzhledem navazuje na historickou podobu tohoto místa. Schodiště je vyrobené z masivního kanadského modřínu a použilo se na něj 330 metrů hranolů.