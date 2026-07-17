Ašsko vyzkouší boj s mezigenerační chudobou v testovacím právním prostředí

V Aši na Chebsku a okolí zkouší nový způsob, jak bojovat s mezigenerační chudobou. Projekt Vl:Aštovka společnosti AQE advisors má vytvořit model, jak k řešení sociálních problémů využít testovací právní prostředí. Nové postupy by mohly ukázat cestu i pro jiné regiony. Na projektu se podílí společnost AQE advisors ve spolupráci s městem, informoval dnes v tiskové zprávě mluvčí AQE advisors Michal Vaňáč.
Projekt Vl:Aštovka připravuje podmínky pro koordinaci odborníků ze čtyř klíčových oblastí, a to školství, sociálních věcí, zdravotnictví a bezpečnosti. Zatímco školství by mělo včas identifikovat ohrožené děti, sociální péče by měla pomoci konkrétním rodinám s bydlením a exekucemi, zdravotnictví zajistit dostupnost péče a bezpečnostní oblast by měla působit v oblasti prevence kriminality a rizikového chování.
"V Aši vytváříme pilotní ekosystém a model, jak do budoucna propojovat sociální péči a vzdělávání právě přes bezpečné právní prostředí. Naším úkolem je na základě reálných potřeb z území doporučit úpravu příslušné legislativy a sestavit obecnou metodiku pro veřejný sektor," doplnil Jan Havránek ze společnosti AQE advisors, která projekt iniciovala a zároveň ho zajišťuje.
V Aši a okolí zhruba osm procent dětí nedokončí ani základní školu, často tak opakují osud svých rodičů. Vedle předčasného opouštění škol zde více než 2000 lidí čelí exekucím a tři čtvrtiny z nich bojují s vícenásobnými dluhy. Mnoho rodin tak žije v dlouhodobé závislosti na sociálních dávkách a bez jakékoli životní motivace, což dopadá i na nejmladší generaci.
"Když dítě vyrůstá v prostředí, kde nikdo nepracuje, rodina čelí exekucím a hrozí jí ztráta bydlení, škola jde přirozeně stranou. Tento kruh nelze vyřešit izolovanými kroky v rámci jednoho oboru. Pokud má systém zafungovat a dát těmto dětem šanci na lepší budoucnost, musí se propojit město, školy, lékaři, policie, neziskové organizace i stát," uvedl starosta Aše Vítězslav Kokoř (ANO).
Princip regulatorního sandboxu, tedy testovacího právního prostředí, je v českém právním řádu obecně uzákoněn, v sociální oblasti ho však zatím kvůli chybějící provázanosti s dalšími zákony nelze přímo spustit. Záměrem Vl:Aštovky je proto otevřít této právní laboratoři dveře do praxe a prosadit její legislativní ukotvení.