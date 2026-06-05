Auto mám v servisu, věřil majitel Tesly. Telefonát strážníků ho proto šokoval

Hudba, která minulý pátek krátce po páté ráno probudila stěžovatele, se linula z reproduktorů zaparkovaného vozu. „Když strážníci dorazili na místo, našli ve voze sedmadvacetiletého muže, který se choval velmi podivně,“ uvedla Pavlína Masmanidisová, mluvčí Městské policie Karlovy Vary. Strážníci o případu informovali až tento týden.
Nejen, že muž nebyl schopný vysvětlit, kdo s autem přijel, navíc neustále měnil výpověď a působil zmateně.
„Jeho pohyby byly zrychlené, artikulace špatná a navíc bylo patrné, že je auto čerstvě poškozené,“ popsala stav muže i auta mluvčí.
Situace se záhy vyhrotila. Muž začal být agresivní. Nebyl zároveň schopný vysvětlit svůj vztah k autu, v němž přijel. Strážníci proto kontaktoval majitele uvedeného v databázi.
„Ten byl v šoku. Strážníkům do telefonu oznámil, že si užívá dovolenou a auto má být bezpečně zamčené v servisu, kde čeká na opravu. Právě tam se ukázal klíč k celé záhadě,“ řekla Masmanidisová.
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Muž si pletl chodbu domu se záchodkem. Uklízel pod dohledem strážníků
Vyšlo totiž najevo, že muž, který s Teslou přijel, byl bývalým zákazníkem servisu. „Bez dovolení vzal klíče i kartu k vozu, a vydal se na výlet,“ doplnila mluvčí strážníků. Podle zjištění iDNES muž vnikl do areálu autoservisu, kde v odstavené Tesle nalezl jak klíče, tak kartu k vozu, což mu umožnilo odjet.
Muže strážníci pro podezření ze spáchání trestného činu předali kolegům z Policie ČR.