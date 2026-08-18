Největší tuzemské bateriové úložiště je v provozu, primát si ale udrží jen chvíli

Jitka Dolanská
  14:12
Sledovat Metro na Googlu
Největší bateriové úložiště v republice funguje od konce července v lokalitě zaniklé hornické vsi Lipnice u Vintířova na Sokolovsku. Řada úhledně vyrovnaných kontejnerů s bateriemi má za úkol udržovat stabilitu české elektrizační soustavy, poskytovat podpůrné služby pro společnost ČEPS i pro obchodování na denním a vnitrodenním trhu s elektrickou energií.
Ve Vintířově na Sokolovsku začalo fungovat největší bateriové úložiště v Česku. (18. srpna 2026)
Ve Vintířově na Sokolovsku začalo fungovat největší bateriové úložiště v Česku. (18. srpna 2026)
Ve Vintířově na Sokolovsku začalo fungovat největší bateriové úložiště v Česku. (18. srpna 2026)
Ve Vintířově na Sokolovsku začalo fungovat největší bateriové úložiště v Česku. (18. srpna 2026)
7 fotografií

BESS (Batery Energy Storage System) Lipnice má instalovaný výkon 57 megawattů a instalovanou kapacitu 120 megawatthodin. Projekt za 400 milionů korun je výsledkem pokračující spolupráce skupiny SUAS GROUP a slovenské skupiny EIF. Jde již o druhé bateriové úložiště skupiny, první vzniklo v roce 2023 u Královského Poříčí. Jeho kapacita je 7,45 megawatthodin.

„Zařízení funguje tak, že v době, kdy je energie přebytek a mohly by nastat potíže s přepětím, dokáže energii ukládat do baterií. A naopak, když se dostáváme do velkého konzumu a energie je nedostatek, umí baterie energii do sítě poskytnout. Například když vypadne celý jeden blok elektrárny, jsou využívána právě tato úložiště,“ vysvětlil člen představenstva BEES Lipnice Miroslav Rohla.

Pojistka před blackouty. Největší bateriové úložiště v Brně zareaguje okamžitě

Jako příklad uvedl, že výkon nového úložiště v Lipnici je velký jako zhruba třetina výkonu elektrárny Sokolovské uhelné v Tisové. „Město o velikosti Sokolova bychom dokázali zásobit energií po dobu přibližně deseti hodin,“ upřesnil Rohla.

Celý areál chrání sada bezpečnostních kamer, na vysoké úrovni je i požární bezpečnost či kybernetická ochrana. „Je to zařízené tak, že nás nikdo zvenku nemůže řídit. Máme nad sebou svůj vlastní terminál, který dostane příkazy, a teprve ty se posílají k bateriím,“ dodal Rohla.

Pro ekonomiku projektu bude klíčové efektivní propojení různých způsobů využití úložiště. Podle Jiřího Strnada, člena představenstva BESS Lipnice a ředitele EIF pro ČR, se vzhledem k současným nízkým cenám na trhu služeb výkonové rovnováhy provoz BESS Lipnice nebude opírat jen o poskytování technické flexibility, ale stěžejním bude spíše obchodování na denním a vnitrodenním trhu.

„Stavět ekonomiku jen na poskytování technické flexibility nedává smysl. Pro úložiště máme vyvinuté vlastní algoritmické řízení, které průběžně vyhodnocuje situaci na jednotlivých trzích a dokáže tak jeho ekonomiku výrazně vylepšit. Věříme, že se BESS Lipnice díky kombinaci jednotlivých trhů a chytrému algoritmickému řízení zaplatí v horizontu pěti až osmi let,“ uvedl Jiří Strnad.

V Ostravě začalo fungovat obří bateriové úložiště, trojnásobně překoná zdroj ČEZ

Stavba bateriového úložiště v Lipnici byla po technické i logistické stránce mimořádně náročná. „Bylo třeba na místo dopravit, smontovat a zprovoznit technologii o celkové hmotnosti přes 1500 tun. Bylo to 144 bateriových kabinetů, 18 sestav výkonových měničů a devět trafoskidů. Následovalo propojení silové a komunikační kabeláže, konfigurace řídicího systému a postupné oživování celého zařízení,“ řekl Aleš Zázvorka, majitel a generální ředitel IBG Česko.

Úložiště je vybaveno nepřetržitým monitoringem provozních parametrů, automatickým odstavením při nestandardním stavu i komplexním systémem požární ochrany. Bateriové články jsou chlazeny kapalinou, každý kontejner má samostatnou klimatizaci, kouřové i teplotní čidlo.

Co se týče velikosti, bude BESS Lipnice držet primát zřejmě jen několik měsíců. Na severu Čech totiž staví ČEZ úložiště, které bude přibližně dvojnásobné. SUAS GROUP ale chce ve stavbě BESS pokračovat. Jak uvedl Pavel Tomek, předseda představenstev Sokolovské uhelné a SUAS GROUP, stejně velké úložiště, jako je nyní v Lipnici, by mělo v průběhu příštího roku vyrůst i v Tisové.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Tichý zabiják neodpočívá ani v létě. Horko umí zamávat se zdravím, pozor na tlak

Mnoho lidí si vysoký tlak spojuje hlavně se stresem, pracovním vypětím nebo...

Léto je období, kdy máme konečně pocit, že se život zpomalil. Dny jsou delší, kalendář méně přeplněný a místo nekonečných porad řešíme spíš to, zda vyrazit na koupaliště nebo si dopřát kopeček...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé bytové domy budou natáčet ke Slunci, aby si obyvatelé užili dostatek jeho světla a tepla. Otáčivé domy,...

Roste konkurence burgerů. Německý Burgermeister míří do Prahy, další řetězce čekají

Burgermeister je berlínská burgerová značka s kořeny v Kreuzbergu. Byla...

Český fastfoodový trh se začíná výrazně měnit. Zatímco ještě před pár lety vévodila centrům měst hlavně tradiční trojice McDonald’s, KFC a Burger King, v současnosti přibývají nové zahraniční značky...

18. srpna 2026  14:23

Za zbití patnáctiletého chlapce zazněly omluvy. Dívka řekla i důvod útoku

Za brutální útok na patnáctiletého chlapce zazněla omluva

Matce chlapce z Vyškova, kterého napadla skupinka výrostků letos v létě, se s omluvou ozvala dívka, která se rovněž bitky účastnila. Jak sdělila, je přítelkyní hlavního útočníka. Přiznala, že její...

18. srpna 2026  14:22

U Soumarského mostu, kde mají stát apartmány, objevil spolek nebezpečný odpad

Kemp Soumarský most se rozkládá na obou březích Teplé Vltavy.

Kontaminaci půdy ropnými látkami na místě, kde mají u Soumarského mostu na Prachaticku stát nové apartmánové domy, zjistil spolek Občané a přátelé Vltavského luhu z Volar. Podnět už poslal České...

18. srpna 2026  14:22

Soudní spory Brna s bývalým nájemcem Muzejky pokročily, ze tří zbývá jeden

ilustrační snímek

Soudní spory města Brna s bývalým nájemcem řemeslné pekárny v Berglově paláci na Moravském náměstí, takzvané Muzejce, pokročily. Z původních tří zůstává jeden....

18. srpna 2026  12:44,  aktualizováno  12:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Odborníci ze tří zemí se pokusí zachránit kriticky ohrožený sinokvět chrpovitý

ilustrační snímek

Vědci chtějí v dalších deseti letech posílit populace kriticky ohroženého sinokvětu chrpovitého a vrátit rostlinu na historické lokality. Zaměří se zejména na...

18. srpna 2026  12:36,  aktualizováno  12:36

Největší tuzemské bateriové úložiště je v provozu, primát si ale udrží jen chvíli

Ve Vintířově na Sokolovsku začalo fungovat největší bateriové úložiště v Česku....

Největší bateriové úložiště v republice funguje od konce července v lokalitě zaniklé hornické vsi Lipnice u Vintířova na Sokolovsku. Řada úhledně vyrovnaných kontejnerů s bateriemi má za úkol...

18. srpna 2026  14:12

Slovácké slavnosti vína nabídnou ochutnávky, přehlídku krojů, hudbu i řemesla

ilustrační snímek

Ochutnávky vín, průvod s přehlídkou krojů, folklorní vystoupení, řemesla i jarmark nabídne 23. ročník Slováckých slavností vína a otevřených památek. V...

18. srpna 2026  12:16,  aktualizováno  12:16

Lancelot posiluje pozici v západní Evropě. Enovos volí řešení od Unicornu

18. srpna 2026  13:56

Nezletilí mladíci se snažili ujet policii, v autě měli kradený alkohol

Nezletilí mladíci se vloupali do kiosku a ukradli deset lahví alkoholu. Pak...

Havlíčkobrodští policisté v pondělí v noci pronásledovali auto, jehož řidič absolutně nereagoval na výzvy k zastavení. A měl k tomu dost dobrý důvod. Jednak mu bylo teprve 17 let, a navíc vezl...

18. srpna 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Pevnost poznání nabídne dětem deset vědeckých kroužků, novinkou je 3D tisk

ilustrační snímek

Deset vědeckých kroužků pro děti od pěti let až po žáky osmých tříd nabídne v prvním pololetí nadcházejícího školního roku interaktivní muzeum Pevnost poznání...

18. srpna 2026  12:10,  aktualizováno  12:10

Helfštýn na Přerovsku obsadí kováři, chystá se Kovářské fórum a Hefaiston

ilustrační snímek

Celkem 600 kovářů z 20 zemí zamíří na konci srpna na středověký hrad Helfštýn u Týna nad Bečvou na Přerovsku. Konat se tam bude jedna z nejvýznamnějších...

18. srpna 2026  12:05,  aktualizováno  12:05

Galerie hlavního města Prahy otevřela u Buštěhradu nový moderní depozitář

Galerie hlavnĂ­ho mÄ›sta Prahy otevĹ™ela u BuĹˇtÄ›hradu novĂ˝ modernĂ­ depozitĂˇĹ™

Galerie hlavního města Prahy (GHMP) získala v lokalitě Bouchalka poblíž Buštěhradu na Kladensku moderní depozitář pro zhruba 16.000 předmětů a s...

18. srpna 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.