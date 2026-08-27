Město za opravy zaplatí bezmála 200 milionů korun. Práce by měly skončit v září.
„V tuto chvíli se napouští velký bazén o rozměrech 25 krát 12 metrů. Oživujeme bazénové technologie, dělají se provozní zkoušky. Menší výukový bazén už je plný,“ popsal aktuální dění stavbyvedoucí Ladislav Potočný.
Plavecký bazén v Aši je téměř celý nový. Na začátku rekonstrukce se totiž mohutně bouralo. „Zůstalo prakticky jen obvodové zdivo,“ potvrdil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.
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Bazén v Aši čeká nákladná modernizace, město ovšem tolik peněz nemá
Hned u vstupu návštěvníci projdou recepcí do šaten a sprch. Nechybí gastro zóna a wellness centrum. To tvoří dvě finské sauny, ledová kašna a ochlazovací káď se studenou vodou.
Rekonstrukce bazénu představuje jednu z nejvýznamnějších investic města posledních let. Stavební práce byly zahájeny v lednu loňského roku. Celková cena prací činí bezmála 200 milionů korun a je plně hrazena z prostředků města. Aš na ni využila našetřené peníze, které se podařilo získat ze zkrachovalé Sberbank.
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Bazén v Aši si místní postavili sami, město ho teď za 157 milionů opraví
Ze 167 milionů korun, které město na spořicích účtech bankovního domu uložilo, dostalo po dvou letech nejistoty 158 milionů. Provozovatelem areálu je městská společnost AŠSKÉ LESY.
„Co se týče zajištění provozu, navštívili jsme několik bazénů v republice, které jsou srovnatelné s tím naším, abychom se inspirovali a zjistili, jak to dělají jinde,“ řekl jednatel společnosti Jiří Červenka. Doplnil, že v rámci úspor by se v Aši mohli objevit například moderní roboti na čištění napuštěných van a podobně.
Akce Z
Sportoviště vystavěli v roce 1978 sami obyvatelé v takzvané akci Z. „Dnes to už lidé neznají, ale v tehdejší době byly takové akce běžné. Po práci nebo o víkendech si dobrovolníci oblékli montérky a šli na stavbu. A to bez ohledu na to, zda měli nějaké zkušenosti a znalosti. Vedle sebe tak pracovali například úředníci, prodavači nebo učitelé. A kvalita práce podle toho vypadala,“ podotkl mluvčí Vrbata.
Právě špatný technický stav celého objektu byl důvodem, proč město muselo začít s rekonstrukcí. Velkým problémem bylo prosakování netěsnících betonových van, v havarijním stavu byly rozvody elektřiny a vody, problematické bylo vytápění.
Navíc se po odkrytí nosných konstrukcí střechy ukázalo, že kovové traverzy jsou zkorodované a bude nutné je vyměnit. Podle starosty Vítězslava Kokoře byly právě nově objevené nedostatky a s nimi související vícepráce důvodem k tomu, že došlo k posunutí termínu dokončení.
Původně mělo sportoviště přivítat první plavce už v červnu. V souvislosti s otevřením bazénového centra město v okolí hledá nová parkovací místa. Podle Milana Vrbaty by mohla vzniknout například v Havlíčkově ulici.
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21. srpna 2023