Velký okamžik pro Bečov. Zpřístupní hrad včetně kaple, v níž se našel relikviář

Jitka Dolanská
  14:42aktualizováno  14:42
Areál hradu a zámku Bečov na Karlovarsku se v pátek 1. května slavnostně otevře návštěvníkům. V rámci oslav tak poprvé v novodobé historii nahlédnou do interiérů středověkého hradu i do více než 600 let staré kaple Navštívení Panny Marie se zrestaurovanými nástěnnými malbami. Právě pod její podlahou byl na konci 80. let 20. století objeven relikviář svatého Maura, jeden z nejvýznamnějších pokladů České republiky.
Restaurování fresky svatého Matouše s andělem. | foto: Národní památkový ústav

Návštěvníci budou tak moci zhodnotit, jak dopadla téměř dvacetiletá obnova celého hradozámeckého areálu, a to včetně opravy Pluhovských domů a vybudování přísně střežených prostor pro expozici Sv. Maura.

„Jde o jednu z našich největších akcí, které byly dokončeny v letošním roce,“ uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Jako z bondovky. O bečovský relikviář soupeřili kriminalisté s obchodníkem

Trasa vede autentickým prostorem unikátně dochovaného středověkého hradu, mezi surovými zdmi a pod původními trámy. Jak číst stavebně historické souvislosti ukáže zájemcům lektor.

„Nezkrášlený interiér hradu v nálezovém, ale zakonzervovaném stavu pravidelně oživí interaktivní programy. Například Den ve středověku nebo Dobrodružství stavební historie,“ přiblížil kastelán Hradu a zámku Bečov Tomáš Wizovský, který jako spoluautor projektu stojí u obnovy památky od samotného počátku.

Podle jeho slov je bonbonkem letošní sezony zpřístupnění jedinečné kaple Navštívení Panny Marie. Ta spolu s prostory obytné věže patří ke středověkému jádru hradu Bečov. Interiér kaple zdobí 17 gotických nástěnných maleb s tematikou Nového zákona.

Významný objev pod vrstvou usazenin

V uplynulých dvou letech restaurátoři věnovali malbám intenzivní péči, odborně je vyčistili a zakonzervovali. Návštěvníci zde spatří například Klanění tří králů, unikátní motiv Volto Santo – Svatá tvář, Poslední soud či Umučení deseti tisíc rytířů.

Významným objevem se stal obraz výjev evangelisty Matouše s andělem, který restaurátoři odkryli pod silnou, více než stoletou vrstvou usazenin způsobených zatékáním do klenby. „Malbu jsme objevili ve výšce osmi metrů ve stropní klenbě pod černou krustou tvořenou solí a prachovými částicemi,“ uvedl hlavní restaurátor Václav Štochl s tím, že se v průběhu průzkumu podařilo najít metodu, jak odstranit černou krustu z povrchu malby, pod níž se překvapivě dochovala původní výmalba.

„Ukázalo se, že její stav je velmi křehký a bez odborného zásahu by zanikla. Pracovali jsme pod mikroskopem, bylo to časově i technologicky mimořádně náročné. Ale po několikaměsíčním procesu se podařilo malbu odhalit tak, že je dnes dobře čitelná,“ dodal restaurátor.

Výzvou bylo také řešení dlouhodobého zatékání a narušené statiky stropu kaple. Obnova se proto soustředila především na statické zajištění klenby a zdiva, které bylo nutné provést maximálně šetrně kvůli křehkým malbám. Na základě podrobného průzkumu odborníci trhliny injektovali, zdivo stabilizovali a klenbu lokálně zajistili bez invazivních stavebních zásahů.

Veškeré práce probíhaly bez vibrací a v úzké spolupráci s odborníky. „Inspirací nám byly i zahraniční projekty s podobným přístupem. Díky komplexnímu zásahu se podařilo památku nejen zachovat a lépe ji poznat, ale i zpřístupnit veřejnosti,“ řekl Petr Skalický, vedoucí restaurátorského týmu Národního památkového ústavu.

Ukážou místo, kde byl ukryt relikviář

Kaple i interiéry středověkého hradu budou zpřístupněny prostřednictvím edukačních a interaktivních programů. Návštěvníci si budou moci vybrat mezi prohlídkou celého hradu včetně kaple nebo samostatnou návštěvou kaple se specializovaným ikonografickým výkladem. Součástí bude také ukázka místa, kde byl dočasně ukryt relikviář svatého Maura.

Kapli, která vydala relikviář, budou návštěvníci obdivovat už letos

Edukační aktivity využijí zázemí nově vybudovaného multifunkčního sálu ve vedlejších Pluhovských domech a budou propojeny s volně přístupnou naučnou stezkou v okolí památky.

Projekt Konzervace a prezentace hradu Bečov získal v roce 2010 prestižní mezinárodní cenu Europa Nostra v kategorii výzkum. V průběhu obnovy byl hrad testován jako místo pro neformální i formální učení a zapojil se do projektu Památky nás baví, které obdrželo další cenu Europa Nostra, tentokrát v kategorii edukace.

„V letošním roce bude památková a stavební obnova přihlášena do třetice a to v nejtěžší kategorii, kterou je realizace. Pokud budeme mít štěstí, stane se hrad Bečov nositelem hned tří těchto ocenění,“ dodal kastelán Wizovský.

V pátek se návštěvníci mohou těšit na středověké tržiště, ukázky dobových řemesel, vojenské ležení či přehlídku sokolníků, hudebníků a žonglérů.

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Kamion s herbicidy boural na D1, hasiči zasahují v chemických oblecích a maskách

Na dálnici D1 ve směru z Olomouce na Ostravu se srazilo osobní a nákladní...

Nehoda kamionu a osobního vozu zastavila ve čtvrtek odpoledne v Ostravě provoz na dálnici D1 ve směru na Polsko. Jeden řidič utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho přepravil do nemocnice. Dálnice bude...

30. dubna 2026  16:42,  aktualizováno  16:56

Lídrem spOLečně pro komunální volby v Olomouci je primátorčin náměstek Bačák

ilustrační snímek

Lídrem hnutí spOLečně pro podzimní komunální volby v Olomouci je primátorčin náměstek Otakar Štěpán Bačák, z druhého místa se bude o hlasy voličů ucházet...

30. dubna 2026  15:14,  aktualizováno  15:14

Lázeňskou sezonu v Luhačovicích příští týden symbolicky zahájí Otevírání pramenů

ilustrační snímek

Lázeňskou sezonu v Luhačovicích na Zlínsku příští týden symbolicky zahájí festival Otevírání pramenů. Začne 8. května a potrvá do 10. května. ČTK to dnes...

30. dubna 2026  15:10,  aktualizováno  15:10

Soud v Hradci Králové poslal muže za pokus o vraždu a týrání na 13 let do vězení

ilustrační snímek

Za pokus o vraždu a další zločiny dnes Krajský soud v Hradci Králové poslal muže na 13 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Loni v lednu napadl podle obžaloby...

30. dubna 2026  15:09,  aktualizováno  15:09

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Celníci letos ve Zlínském kraji odhalili šest nelegálních pálenic, loni jednu

ilustrační snímek

Celníci ve Zlínském kraji odhalili od začátku letošního roku šest nelegálních pálenic. Zatím poslední objevili minulý týden v přístavbě rodinného domu v obci...

30. dubna 2026  15:06,  aktualizováno  15:06

Dětský MTB Cup hostí v Turnově

ilustrační snímek

Malí začátečníci i ostřílení jezdci se mohou vypravit na dětský MTB Cup, který se koná v pátek v areálu Pivovaru Rohozec.

30. dubna 2026  16:44

Pytel kompostu pro každého: 3. května startuje oblíbená výzva Nakopej si pytel

30. dubna 2026  16:34

Průtoky v tocích na jihovýchodě ČR jsou podprůměrné, pohybují se od 10 do 85 pct

ilustrační snímek

Průtoky v tocích na jihovýchodě České republiky jsou podprůměrné, pohybují se v rozmezí od deseti do 85 procent stavu pro toto období. Dva profily hlásí sucho....

30. dubna 2026  14:57,  aktualizováno  14:57

Do jihomoravských školek chodí nejméně dětí za posledních deset let

ilustrační snímek

Do mateřských škol v Jihomoravském kraji nastoupilo v tomto školním roce 40.495 dětí, což je nejméně za posledních deset let. V meziročním srovnání jejich...

30. dubna 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Východočeské muzeum láká na venkovní výstavu fotografií pardubických dostihů

ilustrační snímek

Východočeské muzeum v Pardubicích otevřelo v areálu zámku venkovní výstavu s názvem Miloš Fic: Pardubické dostihy aneb přes překážky ke hvězdám. Představuje...

30. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Hasiči likvidovali požár chaty na Olomoucku, škoda dva miliony korun

ilustrační snímek

Škodu předběžně za dva miliony korun způsobil požár, který zachvátil dnes odpoledne dřevěnou chatu ve Slatinicích na Olomoucku. S ohněm bojovaly čtyři jednotky...

30. dubna 2026  14:37,  aktualizováno  14:37

Otrokovice při výročí Tomáše Bati připravily komentované procházky částí Baťov

ilustrační snímek

Otrokovice na Zlínsku u příležitosti letošních oslav 150 let od narození Tomáše Bati připravily komentované procházky částí Baťov. Přiblíží historii i...

30. dubna 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

