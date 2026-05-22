Bečovská botanická zahrada dnes slaví den biodiverzity s bohatým programem

Botanická zahrada v Bečově nad Teplou na Karlovarsku slaví Světový den biodiverzity zvláštním programem. Tematická poznávací stanoviště budou otevřena dnes od 14:00 do 17:00, v 16:00 je připravena komentovaná prohlídka. ČTK o tom informovala kurátorka rostlinné sbírky bečovské zahrady Petra Rubášová. Program je v ceně běžného vstupného, děti a studenti do 18 let mají na akci v doprovodu dospělého vstup zdarma.
Návštěvníci si mohou vyzkoušet své znalosti na pěti stanovištích. "Budou zaměřena na botaniku a dendrologii a jedno bude vyloženě pro děti, ty si budou moci vytvořit malou zahrádku," řekla Rubášová. Další stanoviště se budou věnovat tajemstvím vodního světa, landartovému tvoření a děti i dospělé čeká vyrábění.
V zahradě jsou rovněž k vidění panelové výstavy Jedovatá sezona, Rok obojživelníků, Rok motýlů, Rok konikleců, Rok netopýrů, Rok vážek a Rok hořců a hořečků. "Letošní úplná novinka jsou mečíky. Ty jsme letos nakoupili. Máme 80 druhů, a to hlavně od českých šlechtitelů, ale je tam i pár zahraničních. Už teďka vylézají, jelikož jsme je sázeli zhruba před dvěma týdny. Pak jsme nakoupili další jiřiny, které už jsme měli i loni, kdy jsme začínali jakousi sbírku jiřin a letos jsme ji ještě rozšířili, hlavně o další české šlechtění a i o to zahraniční také," doplnila Rubášová.
Bečovská botanická zahrada patří k nejstarším fungujícím botanickým zahradám v Česku, ale mezi lety 1945 a 2005 byla téměř zapomenuta a málem zanikla. V minulých letech se v zahradě podařilo obnovit cesty a vybudovat zázemí, které zahrnuje nejen posezení a dětská hřiště, ale například i plochu Korunního rybníka s moly a loďkami, které jsou volně k využití. V areálu je také zajištěná lezecká cesta po skále.
K akci se dnes připojí i další zahrady po celém Česku. Akce pro veřejnost s cílem seznámit návštěvníky s činností, sbírkami či významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví mají připravený botanické zahrady v Brně, Hradci Králové, Liberci, Luži, Praze, Průhonicích, Táboře a Teplicích.