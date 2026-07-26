Bezmála 30 hasičů likviduje požár lesa u obce Hlinky na Karlovarsku

Bezmála 30 hasičů likviduje požár lesa a hrabanky u obce Hlinky na Karlovarsku. Je zasažená plocha 100 krát 50 metrů. Podle informací ČTK hoří na zalesněném kopci nad obcí. Plamenné hoření už není, dohašuje se, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka. Oheň už se dále nerozšiřuje.
"Dokončuje se hašení a plocha se prolévá vodou. Zasahuje sedm jednotek," uvedl Žižka. Likvidace podle něj dnes určitě neskončí. Hasiči budou místo ještě hlídat a kontrolovat, řekl.
Meteorologové v sobotu rozšířili výstrahu před vznikem požárů na celé západní Čechy. Zatímco v Plzeňském kraji bylo v sobotu několik požárů, Karlovarskému kraji se vyhnuly. "Včera (v sobotu) u nás nebylo nic, ani dnes dopoledne," dodal mluvčí.