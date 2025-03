Unikátní Svět záchranářů po deseti letech rozšíří, vznikne i zemětřesná deska

Podle Lukáše Hutty, výkonného manažera Světa záchranářů, řeší dostavba areálu potřeby vzdělávání veřejnosti v otázkách rizik mimořádných událostí. „V plánu je nový přednáškový sál i zázemí pro lektory,“ řekl Hutta.

Finanční injekce umožní vybudovat ve stávajícím areálu i další lokace zaměřené na nejrůznější rizika. Vznikne tak například zemětřesná deska, simulátor síly větru i povodňový model.

Mezi další plánované novinky patří i modul médií. „V něm budou lektoři řešit problematiku dezinformací, fake news i kyberproblematiku,“ konstatoval manažer.

Areál Světa záchranářů funguje už deset let. Průměrná roční návštěvnost se pohybuje kolem 20 tisíc lidí. „Jsme plně vytížení na dva roky dopředu,“ pochlubil se Hutta.

Svět záchranářů je evropsky unikátní projekt, podle jehož vzoru vznikají další podobná centra. „Díky plánované dostavbě ale budeme stále špičkovým zařízením,“ doplnil Hutta.

Podle náměstka primátorky Lubomíra Kováře v současnosti město připravuje podání žádosti o dotaci z Operačního programu spravedlivá transformace. Ta má pokrýt 85 procent z uznatelných nákladů zamýšlené 106milionové investice.

Pokud město příslib evropské dotace získá, okamžitě vyhlásí výběrové řízení a začne záměr uskutečňovat tak, aby bylo nejpozději do konce roku 2027 hotovo.

Na dofinancování zbývající částky by vedení města připravilo peníze do rozpočtu pro rok 2026 a má rovněž příslib, že by se na spolufinancování mohl podílet i Karlovarský kraj. V případě, že s žádostí o dotaci neuspěje, realizaci odloží.