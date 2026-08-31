Boží Dar dal na zváženou budoucímu zastupitelstvu prodej hotelu Klínovec

Neúplné zastupitelstvo Božího Daru na Karlovarsku dnes doporučilo budoucímu zastupitelstvu, by zvážilo prodej bývalého hotelu Klínovec na vrcholu stejnojmenné hory. Podle posudku by minimální prodejní cena měla být 86,5 milionu korun. Současné zastupitelstvu nemůže rozhodovat o zásadních věcech, protože ze sedmičlenného zastupitelstva zbyli jen čtyři zastupitelé.
Rekonstrukci hotelu na Klínovci se město, které je vlastníkem, snažilo realizovat v několika pokusech. Žádný dosud nevyšel. Největší šanci mělo nejvýše položeno město v Česku, když žádalo o dotaci z programu Spravedlivá transformace. Město tehdy uzavřelo nájemní smlouvu s firmou Prague Season na 25 let. Podle místostarosty Jaroslava Formáčka (Náš domov Boží Dar) by se v případě prodeje bývalého hotelu muselo město s Prague Season dohodnout na ukončení nájemní smlouvy.
Formáček dnes řekl, že z celkového odhadu 86,5 milionu korun tvoří samotný hotel jen asi deset milionů korun, zbytek je cena pozemků na vrcholu nejvyšší hory Krušných hor. Právě kvůli exkluzivitě místa by budoucí zastupitelé měli zvážit vyšší než odhadní cenu v případě prodeje, doporučili dnes zastupitelé svým nástupcům.
Situace na Božím Daru je v současném volebním období napjatá. Většina čtyř zastupitelů byla v ostrém konfliktu s trojící opozičních. Ti nakonec raději rezignovali, aby zablokovali další rozhodnutí zastupitelstva, která podle nich poškozují město do budoucna.
Ostrý konflikt mezi většinou v zastupitelstvu a opozicí řešilo i ministerstvo vnitra, které přezkoumávalo podnět na porušení zákona. Jak dnes na jednání zastupitelstva zaznělo, kromě jiného většina v zastupitelstvu porušila pravidla tím, že návrhy opozice vůbec nezařazovala do jednání zastupitelstva. Podle Formáčka ale stejně byla témata, které navrhovala opozice, v jiných bodech projednávána.
I rekonstrukce hotelu Klínovec byla kontroverzním tématem. Projekt byl zařazen mezi priority Karlovarského kraje v programu Spravedlivá transformace. S tím ale tehdejší opozice nesouhlasili a argumentovala tím, že rekonstrukce by nebyla přínosem ve fázi přeměny Karlovarského kraje z uhelného regionu na nová odvětví.
Už loni v březnu ale bylo jasné, že projekt není proveditelný. Zastupitelé Božího Daru stáhli žádost o dotaci. Památkově chráněný, ale velmi poškozený hotel na vrcholu Klínovce tak dál chátrá. Z dotace přitom mohlo město získat víc než 330 milionů korun. Celkové náklady byly přes 400 milionů korun.