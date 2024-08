Oprava zchátralého hotelu na Klínovci se odkládá. Těžaři zrušili partnerství

Nad projektem rekonstrukce hotelu na vrcholku Klínovce se snášejí mraky. Společnost SUAS GROUP, která měla být prostřednictvím své firmy Windsor Spa Hotel strategickým partnerem záměru, vyhodnotila investici z ekonomického i legislativního hlediska jako rizikovou.

„Budeme se s tím muset vypořádat,“ zareagoval na zprávu starosta Božího Daru Jan Horník.

Pomoc od SUAS Group

O možném zapojení těžařské společnosti do projektu, který je v rámci evropského dotačního projektu Fond spravedlivé transformace zařazený mezi strategické, se začalo mluvit v říjnu loňského roku.

„Vzhledem k tomu, že město hledalo partnera dlouhodobě a bez výsledku, jsme jako významná regionální firma chtěli pomoct s transformací území. Při zpracování podkladů pro náš návrh jsme ale narazili na to, že nebylo možné získat dostatek podkladů a detailních informací pro přípravu nabídky,“ uvedl Miroslav Cink, který řídí tým strategie a rozvojových projektů Sokolovské uhelné a SUAS GROUP.

Podle jeho vyjádření nebylo mimo jiné možné ověřit technický stav budov, kapacity pro ubytování či možnost jejich případného rozšíření.

Projekt není ekonomicky udržitelný

Při analýze veškerých dat tak dospěl tým k názoru, že rizika projektu nelze akceptovat. „V uplynulých týdnech jsme si se starostou Božího Daru a dalšími zástupci města potvrdili, že stávající projekt pro nás bohužel není ekonomicky udržitelný a vnímáme ho jako provozně ztrátový,“ podotkl Cink.

„Měl jsem takové tušení už delší dobu. Před dvěma týdny jsem byl na Sokolovské uhelné a k projektu mi nebylo nic sděleno,“ konstatoval božídarský starosta Jan Horník.

Zprávu o tom, že SUAS GROUP od projektu ustupuje, dostal údajně ve stejném okamžiku, kdy ji společnost poskytla i médiím. „Těžko tedy ode mě nyní uslyšíte, jak se s tím vypořádáme. Shodou okolností máme dnes zastupitelstvo, kde tuto zprávu předložíme jeho členům jako informaci,“ uvedl v pondělí dopoledne. „Mrzí mě to. To je asi vše, co k tomu teď mohu říct,“ dodal Horník.

Legislativní rizika

SUAS GROUP ve svém vyjádření upozornil i na možná legislativní rizika spojená s projektem. Ta souvisejí s využitím evropských dotací.

„Město Boží Dar zcela logicky prezentuje projekt revitalizace hotelu s důrazem na nutné rozšíření ubytovacích kapacit na rámec projektu financovaného z prostředků Evropské unie, které pozitivně ovlivní ekonomickou návratnost investice. Takový způsob prezentace by ale z našeho pohledu mohl vykazovat znaky diskutabilního využití veřejných peněz k podpoře soukromého podnikání. A my jsme nenašli legitimní cestu, jak tento problém vyřešit,“ doplnil Miroslav Cink.

Přesto věří, že existuje prostor pro spolupráci s Božím Darem v jiných oblastech. „Uvědomujeme si, že celé Krušnohoří potřebuje postupně a citlivě rozvíjet cestovní ruch,“ dodal vedoucí strategického týmu.

Obnova hotelu Klínovec jako strategický projekt, který se ucházel o podporu z fondu Spravedlivé transformace, byl od samého počátku předmětem řady námitek ze strany opozice. Ta mu vyčítala mimo jiné, že se netýká oblasti dotčené těžbou uhlí.

Historie staveb na Klínovci začala v roce 1817, kdy zde vyrostla dřevěná pyramida. Dodnes zde stojí kamenná rozhledna z roku 1884. Ta prošla v letech 2012 až 2013 důkladnou rekonstrukcí a je přístupná veřejnosti. Za dobrého počasí je z ní vidět i Ještěd nebo žižkovský vysílač v Praze.

Základy hotelu položili na sklonku 19. století členové Krušnohorského spolku, kteří zde vybudovali malé pohostinství. Stavba samotného hotelu začala v roce 1900, kdy k pohostinství přibyla kuchyň a pokoje pro hosty. Současnou podobu získal hotel po požáru v roce 1929.