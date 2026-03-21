Matadoři v čele obcí jdou znovu do voleb. „Máme spoustu rozdělané práce,“ shodují se

Jitka Dolanská
  8:52aktualizováno  8:52
Dlouholetí političtí matadoři vedou řadu měst a obcí v Karlovarském kraji. Někteří už od devadesátých let minulého století. A mnozí chtějí v práci pro obec pokračovat. Jak budou úspěšní, se ukáže na podzim, kdy lidé po čtyřech letech opět dostanou šanci zamíchat osazenstvy radnic v regionu.
ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Jedním z nejdéle působících starostů v Karlovarském kraji je Jan Horník (STAN, NDBD), který usedl do křesla starosty Božího Daru poprvé v roce 1990. Ten bude kandidovat i v letošních podzimních komunálních volbách. Výsledkem si však jistý není.

„Chci to ještě zkusit, ale bude to těžké. Oproti přelomu milénia se obyvatelstvo Božího Daru zásadně proměnilo. Dnes tu jsou trvale hlášeni lidé, kteří si koupili nemovitost, ale přijíždějí jen na víkendy. Mají trochu jiné představy o tom, kam by se mělo město ubírat než ti, kteří tu žijí stále,“ říká Horník.

Když se stal v roce 1990 poprvé starostou, žila zde přibližně stovka obyvatel. Počet místních se od té doby zvýšil více než dvojnásobně. Loni zde bylo trvale hlášeno 255 lidí.

Zadlužené Prameny požádají novou vládu o pomoc, zapojí se i prezident

Malá víska Prameny, kde dnes žije kolem stovky obyvatel, měla ještě před patnácti lety na krku dluh přibližně 120 milionů korun. Obří pohledávky a rozdílné názory na to, jak situaci řešit, měly zásadní dopad na atmosféru v obci i sousedské vztahy. Kandidovat tu nikdo nechtěl, základní správu muselo zajistit ministerstvo vnitra.

V roce 2012 se do čela obce postavila Michala Málková z ANO. Podařilo se jí téměř nemožné: zbavit obec exekucí a největších dluhů. „Do podzimních voleb samozřejmě půjdu. Mám před sebou spoustu rozdělané práce, kterou musím dokončit,“ řekla s tím, že by ráda zbavila Prameny i posledního dluhu, který ji tíží, a to bezúročné půjčky od státu ve výši 29 milionů korun.

Josef Havel stojí v čele Krásna na Sokolovsku od roku 2016.
Jan Horník, senátor a starosta Božího Daru
Obec Prameny na Chebsku tíží kvůli neúspěšnému projektu na stáčírnu minerální vody milionové dluhy. Starostka obce Michala Málková.
Ilustrační snímek
O pomoc chce požádat vládu. „Vzhledem k tomu, že roční rozpočet jsou tři miliony korun a z toho 800 tisíc každoročně ukrojí splátka dluhu, stěží zajistíme základní chod obce. Peníze na opravy a rozvoj chybí,“ řekla. Nemenším úkolem bude zajistit stavbu nové kanalizace a čističky odpadních vod, a také vyřešit, kde bude sídlit obecní úřad. Starostka totiž dosud úřaduje v jedné místnosti soukromého domu, kterou si obec pronajímá.

Titul Vesnice roku 2015 putuje na Chebsko. Vyhrála obec Krásná

Starostou Krásna na Sokolovsku je šestapadesátiletý Josef Havel (NK) od roku 2016. Předtím pracoval dva roky jako místostarosta. V zastupitelstvu zasedá od roku 1992.

„Do voleb půjdu, máme tu spoustu práce. Několik desítek projektů je ve fázi příprav, na řadě z nich už pracujeme. Loni jsme vyhráli titul Vesnice roku Karlovarského kraje, ve zvelebování města chceme pokračovat. Budeme stavět byty, nabídneme parcely pro individuální výstavbu, chystáme se zapojit čtyři fotovoltaické elektrárny. To znamená, že v létě, kdy je dostatek slunečního svitu, budou naše veřejné budovy, co se týče elektřiny, plně soběstačné,“ dodal.

Nejčtenější

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo? Dvorecký most plní média i sociální sítě. Jedna věc ale uniká pozornosti: objekt, který „zastíní“...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně

Stanice metra Českomoravská po rekonstrukci (19. března 2026)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března 2026. Dopravní podnik Praha (DPP) nyní zveřejnil, že do nově zrekonstruované stanice linky B začnou...

Začalo to vnuknutím, teď plete stovky pomlázek. Získané peníze dává charitě

Dobrovolník, lesák a košíkář Martin Hubený ze Žimutic na Českobudějovicku plete...

Martin Hubený ze Žimutic na Českobudějovicku už šestým rokem plete nejen s kamarády tradiční velikonoční pomlázky. Prodejem, ale i třeba workshopy, tak lesní dělník a košíkář vydělává peníze, které...

Cyklistika jako životní styl. Své neuvěřitelné triky na Prague Bike Fest předvedou i šílenci

Již počtvrté přinese cyklozačátečníkům i fanouškům inspiraci a dávku adrenalinu.

Na pražském Výstavišti se na konci dubna chystají dva dny plné adrenalinu, inspirace i zábavy pro všechny – od zapálených sportovců až po rodiny s dětmi. Největší cyklistický festival u nás Prague...

Lidé museli utéct z Ikey na Černém Mostě, dělníci omylem spustili požární hlásič

K obchodnímu domu Ikea v Praze na Černém Mostě vyjížděli hasiči kvůli spuštění...

K obchodnímu domu Ikea u nákupního centra Černý Most vyjížděli v sobotu dopoledne hasiči. Podle mluvčího pražské jednotky Miroslava Řezáče tam někdo omylem spustil při stavebních pracích čidlo u...

Českomoravská v novém. Jak ale vypadala dřív? Porovnejte fotky před rekonstrukcí a po ní

Ve stanici metra Českomoravská spadl člověk do kolejiště. (26.8.2021)

Stanice metra Českomoravská se po více než roční nákladné rekonstrukci vrátila v pátek dopoledne slavnostně do provozu. Úpravy za přibližně jednu miliardu korun jsou na kdysi zanedbané stanici...

Skladovací hala u Opatovic je před dokončením, spor o ni dodnes není u konce

Průmyslová hala u Opatovic nad Labem vyrostla na ploše skoro 24 tisíc metrů...

Hala, kde bude od příštího roku působit společnost Rohlik.cz, stojí v těsné blízkosti dálniční křižovatky v Opatovicích nad Labem. Místní obyvatelé její stavbu v referendu odmítli, ale ukázalo se, že...

Lidé v Pečicích na Příbramsku v referendu odmítli stavbu větrné elektrárny

ilustrační snímek

Lidé v Pečicích na Příbramsku v pátečním referendu odmítli stavbu a provozování větrné elektrárny na území obce. Proti záměru se vyslovilo 153 z 211...

Stěhování soch je vždy stresík, směje se umělec a bývalý trenér Adamczykové

Jakub Flejšar při loňské instalaci svých soch v Novém Městě na Moravě

Bezmála rok už zdobí ulice Nového Města na Moravě kovové skulptury od uznávaného sochaře Jakuba Flejšara. Jedno z děl, o němž hlasují nyní sami obyvatelé, na místě zůstane i po ukončení výstavy v...

Picasso v Ostravě. Galerie představuje grafické listy legendy malířství

Galerie výtvarného umění v Ostravě vystavuje grafiky slavného španělského...

Poprvé se tento týden Galerie výtvarného umění v Ostravě pochlubila grafikami jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století Pabla Picassa, které loni získala do své sbírky. Jedná se o grafické listy...

Unipetrol nabízí svůj zámeček v Ústí za 36 milionů. Dřív ho neudal za korunu

Památkově chráněný reprezentativní novogotický zámeček v Ústí nad Labem, který...

Památkově chráněný reprezentativní novogotický zámeček v Ústí nad Labem, který byl prvním sídlem Spolchemie, je na prodej. Společnost Orlen Unipetrol, jež objekt vlastní, ho nabízí v aukci za bezmála...

Jako když si nasadíte 3D brýle. Liberecká opera nastudovala baladu z Kytice

Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla.

Baladu Svatební košile ze sbírky Kytice nově nastudovala opera Šaldova divadla. Scénické dílo je podle tvůrců libereckého zpracování plné hlubokých lidských tužeb po životě v lásce a s tím...

Cennou barokní kašnu čeká v Olomouci obnova za tři miliony, prosakuje z ní voda

Merkurovu kašnu v Olomouci čeká velký zásah restaurátorů i vylepšení...

Umělecky nejkvalitnější olomouckou barokní kašnu z první poloviny 18. století letos obyvatelé a návštěvníci Olomouce neuvidí v provozu až do srpna. Čeká ji totiž velký zásah restaurátorů i vylepšení...

