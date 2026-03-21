Jedním z nejdéle působících starostů v Karlovarském kraji je Jan Horník (STAN, NDBD), který usedl do křesla starosty Božího Daru poprvé v roce 1990. Ten bude kandidovat i v letošních podzimních komunálních volbách. Výsledkem si však jistý není.
„Chci to ještě zkusit, ale bude to těžké. Oproti přelomu milénia se obyvatelstvo Božího Daru zásadně proměnilo. Dnes tu jsou trvale hlášeni lidé, kteří si koupili nemovitost, ale přijíždějí jen na víkendy. Mají trochu jiné představy o tom, kam by se mělo město ubírat než ti, kteří tu žijí stále,“ říká Horník.
Když se stal v roce 1990 poprvé starostou, žila zde přibližně stovka obyvatel. Počet místních se od té doby zvýšil více než dvojnásobně. Loni zde bylo trvale hlášeno 255 lidí.
|
Zadlužené Prameny požádají novou vládu o pomoc, zapojí se i prezident
Malá víska Prameny, kde dnes žije kolem stovky obyvatel, měla ještě před patnácti lety na krku dluh přibližně 120 milionů korun. Obří pohledávky a rozdílné názory na to, jak situaci řešit, měly zásadní dopad na atmosféru v obci i sousedské vztahy. Kandidovat tu nikdo nechtěl, základní správu muselo zajistit ministerstvo vnitra.
V roce 2012 se do čela obce postavila Michala Málková z ANO. Podařilo se jí téměř nemožné: zbavit obec exekucí a největších dluhů. „Do podzimních voleb samozřejmě půjdu. Mám před sebou spoustu rozdělané práce, kterou musím dokončit,“ řekla s tím, že by ráda zbavila Prameny i posledního dluhu, který ji tíží, a to bezúročné půjčky od státu ve výši 29 milionů korun.
O pomoc chce požádat vládu. „Vzhledem k tomu, že roční rozpočet jsou tři miliony korun a z toho 800 tisíc každoročně ukrojí splátka dluhu, stěží zajistíme základní chod obce. Peníze na opravy a rozvoj chybí,“ řekla. Nemenším úkolem bude zajistit stavbu nové kanalizace a čističky odpadních vod, a také vyřešit, kde bude sídlit obecní úřad. Starostka totiž dosud úřaduje v jedné místnosti soukromého domu, kterou si obec pronajímá.
|
Titul Vesnice roku 2015 putuje na Chebsko. Vyhrála obec Krásná
Starostou Krásna na Sokolovsku je šestapadesátiletý Josef Havel (NK) od roku 2016. Předtím pracoval dva roky jako místostarosta. V zastupitelstvu zasedá od roku 1992.
„Do voleb půjdu, máme tu spoustu práce. Několik desítek projektů je ve fázi příprav, na řadě z nich už pracujeme. Loni jsme vyhráli titul Vesnice roku Karlovarského kraje, ve zvelebování města chceme pokračovat. Budeme stavět byty, nabídneme parcely pro individuální výstavbu, chystáme se zapojit čtyři fotovoltaické elektrárny. To znamená, že v létě, kdy je dostatek slunečního svitu, budou naše veřejné budovy, co se týče elektřiny, plně soběstačné,“ dodal.