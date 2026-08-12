Drobná stavba? Ale jděte. Bradáčová žaluje dodatečné povolení kácení na Klínovci

Žaloba podle mluvčího Nejvyššího státního zastupitelství Petra Malého představuje vyvrcholení pokračující snahy stavebníka stavbu dodatečně zlegalizovat. Zatímco prvoinstanční stavební úřad žádosti stavebníka o dodatečné povolení stavby lesní cesty nevyhověl a výrokem stavbu nařídil odstranit, na základě následného odvolání stavebníka vydal krajský úřad rozhodnutí, kterým se tato stavba dodatečně povoluje.
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová ve správní žalobě podané ke Krajskému soudu v Plzni namítá, že rozhodnutí o dodatečném povolení odporuje zákonu, protože jej krajský úřad vydal podle ní na základě nezákonného zařazení posuzované stavby lesní cesty mezi takzvané drobné stavby, přestože tato stavba mnohonásobně překračuje zákonný limit k tomu, aby mohla být za drobnou stavbu považována.
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Tento fakt měl podle mluvčího zásadní dopad na řízení o dodatečné legalizaci stavby cesty, protože drobné stavby nepodléhají tak přísným povolovacím režimům.
„Úřad tak svým postupem zasáhl do významných veřejných zájmů, jejichž ochranu sledují právní instituty obsažené ve stavebním zákoně a které nemohly být v řízení o dodatečném povolení stavby řádně posouzeny,“ uvedla Bradáčová.
„Vedle veřejného zájmu na řádném uspořádání území, kvalitní a bezpečné výstavbě je třeba zdůraznit především veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny, resp. ochraně stavbou dotčeného lesa jako nenahraditelné složky životního prostředí,“ doplnila nejvyšší státní zástupkyně.
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Postupem úřadů v souvislosti s touto stavbou se NSZ zabývá podruhé. Už v roce 2022 podal tehdejší nejvyšší státní zástupce Igor Stříž správní žalobu, které následně v roce 2023 správní soud vyhověl a vyslovil nicotnost rozhodnutí stavebního odboru Městského úřadu v Jáchymově, který jako věcně zcela nepříslušný vydal kolaudační souhlas k této stavbě.
V souvislosti s tímto případem nicotného kolaudačního souhlasu soud pravomocně odsoudil odpovědné úřední osoby pro zneužití pravomoci. Také stavebník a jeho jednatel byli podle mluvčího pravomocně uznáni vinnými přečinem poškození a ohrožení životního prostředí.
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V září 2024 vyměřil Okresní soud v Karlových Varech společnosti Lesy Jáchymov pokutu 9,5 milionu korun, bývalý jednatel Robert Marschner měl zaplatit 400 tisíc. Tento verdikt později Krajský soud v Plzni zmírnil na milionovou, respektive stotisícovou pokutu.
Krajský soud navíc změnil původní rozsudek v tom smyslu, že propojka Neklid s Klínovcem není sjezdovkou, ale lesní cestou.
Vyjádření krajského úřadu ke správní žalobě Lenky Bradáčové zjišťujeme.
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