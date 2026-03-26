Čelní střet dvou osobních aut u Dolního Žandova na Chebsku uzavřel silnici I/21

Po čelním střetu dvou osobních aut u Dolního Žandova na Chebsku je uzavřena silnice I/21. ČTK o tom informovali zástupci záchranných složek. Při nehodě se tři lidé lehce zranili, uvedla mluvčí záchranářů Simona Kratochvílová.
Nehoda se stala před 09:30 v křižovatce ve směru na Úbočí. Podle policejního mluvčího Jakuba Kopřivy je průjezd po silnici zcela uzavřen. Mluvčí hasičů Patrik Žižka uvedl, že omezení provozu potrvá nejméně hodinu.
"Všechny tři zraněné osoby jsme po ošetření transportovali s lehkými poraněními na chirurgickou ambulanci do chebské nemocnice," řekla Kratochvílová.