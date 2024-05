Bez pomoci státu hrozí výrazně dražší teplo, má obavy Karlovarský kraj

Podle hejtmana Petra Kulhánka by výrazně pomohlo i přerozdělení výnosů z emisních povolenek. „To je naší permanentní snahou. Jen v roce 2022 odešlo z kraje na emisních povolenkách 3,8 miliardy korun. Z těchto peněz se ovšem do kraje nevrací nic. Přitom jen jejich část by vyřešila potřebné investice ať už do energetické stability, nebo do nových zdrojů či rekonstrukce teplárenské infrastruktury,“ podotkl Kulhánek.

Současné provozy, které největší firma v regionu, společnost Sokolovská uhelná, využívá pro výrobu tepla, jsou vysoce ztrátové. Technologie totiž není využívaná tak, jak byl její původní účel.

„Dříve byla primární výroba elektřiny, teplo bylo druhotné. Teď je tomu naopak. S klesající cenou silové elektřiny a vzrůstajícími náklady na emisní povolenky je elektřina, kterou musíme tak jako tak vyrobit, nerentabilní,“ popsal situaci Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné a SUAS Group.

Stát má podle něj pomoct udržet podobně ztrátové provozy. „Najít mechanismy, abychom byli schopni zajistit podmínky, za nichž lze udržet ekonomiku provozu na udržitelné úrovni,“ naznačil Tomek.

Za kritické označil období mezi lety 2025 a 2030. Bez pomoci od státu podle Tomka hrozí výrazné navýšení cen tepla pro koncové zákazníky. „V příštím roce o jednotky desítek procent, v dalším období už ale vzhledem k vývoji cen elektřiny a emisních povolenek už o stovky procent,“ varoval předseda dozorčí rady.

Scénář i pro případ teroristického útoku

V kritickém období chce Sokolovská uhelná investovat přibližně pět miliard korun do nových zdrojů energií. Díky projektu Energy Hubu má přitom šanci stát se významným hráčem na poli energetické bezpečnosti nejen pro Karlovarský kraj, ale také pro větší část Plzeňského.

Takzvaný ostrovní provoz zajistí udržení vybrané oblasti pod napětím. Pokud by se to nepodařil v rámci „velkého“ ostrova, automaticky se aktivuje přechod na „malý“ v rámci Karlovarského kraje. „Pokud by se neudržel ani tento, přejdou vybrané bloky na takzvanou svorkovou výrobu a poskytnou podporu pro dispečerskou obnovu elektrizační soustavy České republiky,“ informovala společnost v tiskovém prohlášení.

V případě fatálního problému, nebo například teroristického útoku pak budou připravené bloky pro takzvaný start ze tmy, a to pomocí vlastních zdrojů napětí, tedy bateriových úložišť. Díky strategické poloze může v tomto ohledu sehrát strategickou úlohu i pro sousední Bavorsko a Sasko.