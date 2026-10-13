Centrum v Karlových Varech má studenty naučit moderní technologie v praxi

V Karlových Varech dnes začalo fungovat vzdělávací centrum CzechUpEDU, které má studentům středních škol zprostředkovat kontakt s moderními technologiemi. Vzniklo ve spolupráci organizací JA Czech a Kreativní centrum Vary&Te. Nabídne praktické vzdělávání jak pedagogům, tak studentům středních škol, kteří si budou moci vyzkoušet například trojrozměrný tisk, umělou inteligenci nebo robotické stavebnice, řekla dnes ČTK regionální koordinátorka JA Czech Petra Černá.
Cílem centra CzechUpEDU je ukázat studentům, že technologie se dají použít i v běžném životě, nemusí se jich bát a třeba s nimi budou moci i podnikat. "Přímo tady fyzicky můžou vidět vlastně 3D skenování, různé 3D tiskárny, virtuální realitu, můžou si tady zkusit AI promptování, které je teďka vlastně na vzestupu," uvedla Černá. Studenti si mohou zkusit i různé senzory a základy robotiky.
Lektoři centra nejprve proškolí učitele středních škol, přičemž není podstatné, zda jde o technicky nebo všeobecně zaměřené školy. V další fázi učitelé do centra přivedou studenty a pomocí jednoduchých úkolů si budou moci vyzkoušet například vytvoření loga, jeho tisk na 3D tiskárně i nažehlení na tričko nebo tašku.
Smyslem centra, které je třetím v Česku, je vyplnit mezeru mezi méně pružným vzděláváním na školách a realitou, se kterou se pak studenti setkají v praxi. I když některé školy už také disponují moderními technologiemi, řada škol o nich učí jen teoreticky. A jak říkají sami lektoři, ani videa na sociálních sítích nejsou dostačující. Nejlepší je si proces vzniku konkrétní věci vyzkoušet osobně.
Kreativní centrum Vary&Te vzniklo letos v létě a poskytuje prostor pro přednášky, společenské akce, ale i podporu začínajícím a inovativním podnikatelům. Nezisková organizace Inion na stavbu získala dotaci 57 milionů korun od ministerstva kultury. Na provoz centra si organizace plánuje vydělat vlastními silami.