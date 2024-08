Nedostává se nám peněz, zoufá si karlovarské centrum pečující o autisty

Denní centrum Žirafa funguje osmnáct let. Za jakých okolností vzniklo?

Důvodem byla vysoká poptávka po podobné službě, převážně ze stran rodičů dětí s poruchou autistického spektra s kombinovaným nebo mentálním postižením. V té době nebylo moc organizací, které na území Karlovarského kraje tyto služby nabízely. Proto se v únoru 2006 ve Staré Roli otevřelo denní centrum.

Jaké služby Žirafa postiženým lidem nabízí?

V současné době máme k dispozici dvě služby. Od začátku je v provozu centrum denních služeb. To je zaměřené na lidi s poruchou autistického spektra s kombinovaným a mentálním postižením ve věku od tří do čtyřiceti let. Denní centrum má otevřeno od pondělí do pátku od sedmi do šestnácti hodin. Druhou službou, která vznikla v roce 2022, je týdenní stacionář pro klienty s poruchou autistického spektra ve věku od sedmi do dvaceti sedmi let. Je potřeba zmínit, že náš týdenní stacionář je dosud jedinou službou tohoto druhu pro takové osoby v Karlovarském kraji.

Jak týdenní stacionář funguje?

Zákonní zástupci nám v pondělí ráno přivezou své dítě a vyzvedávají si ho v pátek. To znamená, že klient má v našem zařízení zajištěné ubytování, je pro něj připraven každodenní program. Ten je vypracovaný tak, aby ho rozvíjel po všech stránkách a v maximální míře. Se stejnou pečlivostí je koncipován také program denního stacionáře.

Kapacita služeb je dostačující?

Zatím se dá říci, že ano. V centru denních služeb máme kapacitu čtyřicet klientů a obsazeno je třicet šest míst. Kapacita týdenního stacionáře je šest chlapeckých lůžek a dvě dívčí. V současné době je jedno chlapecké lůžko volné.

Renata Kunešová, zakladatelka a ředitelka Denního centra Žirafa

S klienty vyrážíte na nejrůznější výlety. V čem jsou podobné aktivity prospěšné?

Již od začátku fungování pro naše klienty a jejich rodiny pořádáme víkendové pobyty na horách. Na nich je přínosné, že zaměstnanci centra pracují s klienty, zatímco jejich rodiče poslouchají přednášky odborníků. Ty jsou zaměřené na problematiku autismu či jiného mentálního nebo kombinovaného postižení. Rodiče si často vyměňují poznatky spojené s péčí o dítě. Na pobytech jsou přítomni i psychologové a fyzioterapeuti, takže rodiče mohou využít bezplatně jejich služeb. Pořádáme také týdenní pobyty v přírodě, kdy pracujeme s klienty v jiném prostředí.

Podobné organizace často poukazují na nedostatek finančních prostředků. Je to i případ Žirafy?

Bohužel ano. Potýkáme se s nedostatkem financí na provoz a mzdy. Rozhodně to ale nevzdáváme a budeme se snažit pokračovat v činnosti. Když vidím, jak naše práce postiženým lidem pomáhá, je to veliká motivace udržet Žirafu nad vodou. Zvlášť proto, že některé služby zde nabízíme skutečně jako jediní.

Jaké jsou hlavní příčiny nedostatku financí?

Na vině nejsou krajské úřady ani městské samosprávy. V dnešní době není lehké sehnat sponzory. Je možné, že se na tomto stavu podepsalo i období covidu.

Aktuálně jste zveřejnili sbírku na nákup nového automobilu. Z jakých důvodů jste se pro její spuštění rozhodli?

Kromě výše zmíněných služeb se staráme také o dopravu našich klientů. Ráno vůz objede celý kraj, vyzvedne je a přiveze do denního centra. Odpoledne je odveze do jejich domovů. Kromě toho vozíme klienty po výletech, například do zoologické zahrady, parků, a také k lékaři. Mnoho rodin našich klientů nevlastní řidičský průkaz, natož vlastní automobil.

Automobil je tedy v podstatě stále na cestách...

Ano a nesmím zapomenout ani na situace, kdy se u klienta vyskytne zdravotní komplikace, která nejde vyřešit v místě bydliště. Tehdy ho se zákonným zástupcem odvážíme na vyšetření. Několikrát se nám stalo, že se naši zaměstnanci ocitli jako výpomoc při vyšetření dokonce i na operačním sále. Sbírku na nový vůz jsme založili z několika důvodů. Náš současný vůz přes veškerou péči skvělých automechaniků pomalu dojíždí. Zároveň se nám v současné době navýšil počet ujetých kilometrů, protože ve školním roce vozíme klienty do dvou škol k povinnému vzdělávání.

Na podporu Žirafy se bude konat hudební festival. Jak nápad vznikl?

Kolem našeho centra se pohybují lidé, kteří vidí, jak naše služby fungují a co všechno potřebují. Proto se rozhodli Dennímu centru Žirafa pomoci, a vymysleli ŽIRAFEST. Ten se bude konat v pátek 23. srpna od patnácti hodin na zahradě centra. Děkujeme pořadatelům, hlavně Ondrovi Kleslovi a Zlatce Hanžlové. Podrobné informace o akci najdou zájemci například na Facebooku nebo našem webu. Věřím, že se sejde co nejvíce příznivců kultury a lidí, kteří by se o naší činnosti rádi dozvěděli více.