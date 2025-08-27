Už zbývá jen pár kilometrů. Stavba páteřní cyklostezky Ohře vrcholí

Jitka Dolanská
  16:02aktualizováno  16:02
Cyklostezka Ohře se rozroste z Chebu do Pomezí nad Ohří. Stavba úseku o délce 4,5 kilometru za téměř 53 milionů korun právě začala. Práce potrvají do prosince 2026, silničáři zároveň opraví i silnici. Jde o jeden z posledních úseků cyklostezky podél Ohře v Karlovarském kraji.
Usazením základního kamene začala ve středu stavba jednoho z posledních chybějících úseků cyklostezky Ohře z Chebu do Pomezí nad Ohří. (27. srpna 2025) | foto: MAFRA

Na financování se podílí Karlovarský kraj, město Cheb, evropské dotace a Státní fond dopravní infrastruktury.

Trasa cyklostezky povede z chebské Americké ulice směrem na Myslivnu mimo zastavěné území přes lokality Podhoří a Tůně až ke křižovatce před obcí Pomezí nad Ohří. Cyklostezka bude asfaltová a obousměrná.

Od silničního provozu ji oddělí metr široký zelený pás. Dostavba cyklostezky je možná díky velkorysé šíři bývalé komunikace první třídy směrem na hranice, kterou v roce 1993 nahradila přeložka severního obchvatu Chebu.

Protne celý kraj. Cyklostezka Ohře bude delší o desítky kilometrů

„Na silnici II/606, bývalé ‚jedničce‘ na hraniční přechod, zůstane pro automobily zachován komfortní průjezd v šířce 3,5 metru pro každý směr,“ uvedl ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje Jiří Šlachta.

Nová cyklostezka nabídne moderní infrastrukturu pro cyklisty, chodce i rekreační návštěvníky. Projekt zahrnuje i úpravu stávající silnice, která se zúží, a vytvoří tak prostor pro nový dopravní koridor. Cyklostezku doplní odpočinková místa s lavičkami a altánem, kde nebudou chybět stojany na kola a informační tabule.

Usazením základního kamene začala ve středu stavba jednoho z posledních chybějících úseků cyklostezky Ohře z Chebu do Pomezí nad Ohří. (27. srpna 2025)
Usazením základního kamene začala ve středu stavba jednoho z posledních chybějících úseků cyklostezky Ohře z Chebu do Pomezí nad Ohří. (27. srpna 2025)
Usazením základního kamene začala ve středu stavba jednoho z posledních chybějících úseků cyklostezky Ohře z Chebu do Pomezí nad Ohří. (27. srpna 2025)
Usazením základního kamene začala ve středu stavba jednoho z posledních chybějících úseků cyklostezky Ohře z Chebu do Pomezí nad Ohří. (27. srpna 2025)
Součástí stavby jsou také nové autobusové zastávky s městským mobiliářem, parkovací pás pro 42 vozidel u Podhoří, nový vjezd do autokempu či zahrádkářské kolonie. Úpravou projdou i navazující křižovatky, sjezdy a lesní cesty podél přehrady Skalka.

„V problematickém úseku nad opěrnou zdí, kde bylo třeba zpevnit podloží, bude cyklostezka zúžena na přibližně 2,1 metru, zajištěna svodidlem a doplněna o gabionovou opěrnou stěnu s bezpečnostním zábradlím,“ řekl za zhotovitelskou firmu MI Roads její oblastní ředitel Pavel Kout.

Na cyklostezce se klene nový most. Její dokončení se ale protahuje a prodražuje

Spojení s městem Cheb vítá i Pomezí nad Ohří. Tamní starosta Radek Tlačil připomněl, že o dostavbu chybějícího úseku cyklostezky se obec snažila mnoho let. „Po jeho dokončení bude propojen téměř celý Karlovarský kraj od německých hranic až k Šemnici na Karlovarsku. V září navíc otevřeme nově dokončený úsek cyklostezky z Pomezí do německé oblasti Smrčiny,“ dodal.

Během podzimu by měl kraj dostavět také cyklostezku u Dalovic. Ke kompletnímu propojení páteřní cyklostezky Ohře od česko-německých hranic na hranice s Ústeckým krajem bude chybět už jen část od Šemnice ke Stráži nad Ohří. Na těchto zhruba 30 kilometrech musí nyní cyklisté jezdit po silnicích.

Lidé se budou moci podívat na Nový Jičín z věže farního kostela

Lidé se budou moci podívat na Nový Jičín z věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je v historickém městském centru. Za úpravu církevní stavby na...

27. srpna 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Konstrukce výtoňského mostu se sundá, průjezd vlaků zajistí provizorium

Dva možné scénáře má před sebou osud výtoňského mostu, který spojuje pražský Smíchov s hlavním nádražím. Zatímco Správa železnic preferuje vybudování zcela nového mostu, památkáři se přiklánějí k...

27. srpna 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Soudy: Nelze nyní pokutovat firmy, které do evidence nezapíšou skutečné majitele

Dokud stát nezmění právní úpravu evidence skutečných majitelů, nemůže nutit firmy k zápisu údajů a sankcionovat je, pokud zákonnou povinnost nesplní. ČTK to...

27. srpna 2025  14:41,  aktualizováno  15:26

Střední zemědělskou školu v Humpolci čeká proměna za stovky milionů korun

Rozšíření a modernizace čeká krajskou Českou zemědělskou akademii a školní statek v Humpolci. V plánu je tam série úprav, v součtu za zhruba 730 milionů korun.

27. srpna 2025  16:14

Vážná nehoda na Kroměřížsku. Zemřela spolujezdkyně, další tři lidé jsou v nemocnici

Kolem desáté hodiny se na silnici I/47 u Bezměrova na Kroměřížsku čelně srazila dvě osobní vozidla. Na místě zemřela dvaašedesátiletá žena, se zraněními byli do nemocnic v Olomouci, Brně a Zlíně...

27. srpna 2025  12:42,  aktualizováno  16:06

Už zbývá jen pár kilometrů. Stavba páteřní cyklostezky Ohře vrcholí

Cyklostezka Ohře se rozroste z Chebu do Pomezí nad Ohří. Stavba úseku o délce 4,5 kilometru za téměř 53 milionů korun právě začala. Práce potrvají do prosince 2026, silničáři zároveň opraví i...

27. srpna 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

