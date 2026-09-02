Boheminium zůstává v Mariánských Lázních, radnice se dohodla s majiteli

„Podepsali jsme dodatek smlouvy o prodloužení nájemního vztahu do roku 2056. Společnost Boheminium má vždy 12 měsíců před vypršením možnost odstoupení od smlouvy, takže je tam pouze jednostranná opce. Pokud tak neučiní, nájem areálu pokračuje,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Hurajčík.
|
Mariánské Lázně možná přijdou o park miniatur, problémem je smlouva
Park Boheminium bude platit městu nájem 300 tisíc korun plus DPH, ve smlouvě je i inflační doložka. Zároveň se ale park musí postarat o veškeré náležitosti, které se týkají chodu, investic a rozvoje areálu.
„Je tam podmínka investic do parku, a to dva miliony korun ročně. Je úplně jedno, zda společnost investuje tyto peníze najednou, nebo postupně každý rok. Rada města bude jen dostávat přehled prací a příprav, protože pozemky i budova nadále zůstávají v majetku města,“ dodal Hurajčík.
Majitelé parku Jiří Sádlo a Tomáš Slifka plánují jako první zmodernizovat hlavní budovu, která není v dobrém stavu. Vybudovat chtějí i nový vstupní prostor s pokladnami a prodejnou suvenýrů. Uvažují i o novém oplocení areálu. Ročně park s miniaturami navštíví zhruba 120 tisíc lidí.
V době, kdy budoucnost Boheminia v Mariánských Lázních visela na vlásku, zvažovaly Karlovy Vary možnost, že by se turistické lákadlo přestěhovalo do krajského města.
|
28. září 2018