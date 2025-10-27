Vzdělávání učitelů v Chebu ohroženo, pobočka nemá zajištěné financování

Autor: jis, jd
  10:12
Den před parlamentními volbami vláda premiéra Fialy schválila program na podporu přípravy učitelů druhého stupně a středních škol, zároveň speciálních pedagogů a psychologů. Pedagogickým fakultám zajistí financování studentů, které přijmou navíc, na 12 let dopředu. Vláda ale do plánu nezahrnula pobočku v Chebu, která připravuje učitele 1. stupně. Té tak hrozí, že skončí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Program na podporu přípravy učitelů je pro vysoké školy velkou nadějí, děkan Pedagogické fakulty Západočeské univerzity Pavel Mentlík bude ale nového ministra školství, kterým by měl být Robert Plaga z ANO, přesvědčovat, aby do dlouhodobého programu zahrnul i přípravu učitelů 1. stupně ve strukturálně postiženém Karlovarském kraji.

Tam se totiž úspěšně rozjel vzdělávací program v Chebu a místní školy si ho nemohou vynachválit. Vláda jej ale do 12letého plánu nezahrnula a chebské pobočce Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni hrozí, že skončí.

„Jsem připravený s novým ministrem školství diskutovat. Museli bychom totiž prospěšný program pro přípravu učitelů v Chebu ukončit, protože bychom ho nezaplatili. Teď nás dotuje Karlovarský kraj, ale není možné prosit každoročně hejtmanství, jestli nám dá podporu, potřebujeme dlouhodobou jistotu,“ vysvětlil Mentlík.

Ukončení programu by byl podle děkana velký problém, protože aprobovaných učitelů 1. stupně je ve školách v Karlovarském kraji procentuálně největší nedostatek.

Ministerstvo: Učitelů bude dost

„Ministerstvo 1. stupeň do programu nezahrnulo s argumentem, že se snižuje porodnost, takže za nějaký čas nedostatek učitelů zase tak velký nebude. Ovšem u karlovarského regionu to není pravda, tam je to obrovský problém a je třeba toto regionální specifikum zohledňovat a tomuto kraji opravdu pomoci, jinak na to kraj hodně doplatí,“ líčí Mentlík s připomínkou, že když budeme mít špatně připravené děti od prvního stupně, další úrovně vzdělávacího systému už to nezachrání.

O tom, že Karlovarský kraj potřebuje více aprobovaných učitelů, vypovídají i čísla České školní inspekce. Z národního šetření informatického myšlení neboli práce s informacemi u dětí z pátých ročníků ve školním roce 2023/2024 vyplývá, že Karlovarský kraj je na tom ze všech krajů nejhůř.

V nejhorší ze čtyř kategorií bylo na Karlovarsku 49,1 procenta žáků, zatímco v Praze to bylo jen 13,4 procenta, v Plzeňském kraji pak 31,1 procenta. Jedná se o žáky, kteří chybně řeší i ty nejjednodušší úkoly. V nejvyšší kategorii bylo naopak na Karlovarsku jen 6,7 procenta dětí, v nejlepší Praze 45,1, v Plzni 13,3 procenta. Tito žáci správně řeší i nejkomplikovanější úkoly, stojí v hodnocení.

Nikam nemusejí dojíždět

Po pokračování programu pro učitele v Chebu volají i místní ředitelky. Ředitelka 6. základní školy v Chebu Štěpánka Černá uvedla, že chebská škola je pro místní učitele velmi důležitá. „Spousta škol v našem regionu má velké procento nekvalifikovaných pedagogů. Že přímo v regionu mohou dostudovat, je pro ně výhodné, protože nemusí nikam daleko dojíždět. Navíc je nyní kapacita pedagogické fakulty rozšířená právě o pobočku v Chebu,“ vysvětlila Černá.

Je to podle ní výhodné i pro školy, protože když člověk učí jako nekvalifikovaný, je vidět, že ho to opravdu baví a práci ve školství chce dělat. „Pokud by tito lidé museli dojíždět, bylo by to pro ně podstatně náročnější časově i finančně. Bylo by skvělé, kdyby fakulta věděla, že v Chebu může třeba deset let v klidu fungovat a nemusela se každoročně doprošovat o peníze na provoz,“ doplnila ředitelka.

Ředitelka Základní a mateřské školy Okružní Aš Jiřina Červenková je přesvědčená o tom, že zvyšování kvalifikace učitelů by mělo být pro ministerstvo školství prioritou.

„Pokud tato škola v Chebu skončí, bude to pro Aš velká škoda. A dopředu říkám, že dopad na kvalifikovanost učitelů v celém regionu bude rovněž velký. My tuto možnost využíváme hodně. Aktuálně máme v závěrečném ročníku dvě učitelky, jedna studuje prvním rokem a další se rozhodují, že by příští rok také začaly. Samozřejmě by mohly dojíždět třeba do Plzně, ale to by bylo komplikované, jsou to mámy od dětí,“ přiblížila Červenková.

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

Řidiči zpozorněte! Od listopadu platí povinnost zimních pneumatik

Řidiči by neměli otálet s přezutím. Od 1. listopadu totiž vstupuje v platnost zákonná povinnost mít na autě zimní pneumatiky, a to až do 31. března. Nejde přitom jen o formalitu – zimní gumy...

Konečná, Feri a Kopřiva. Co dělají někdejší poslanečtí benjamínci dnes?

Politická kariéra mladičkých poslanců začala slibně, někdy ale také rychle skončila. Jejich cesty vedly různými směry – z lavic poslaneckých do těch Bruselu, pryč z politiky nebo do lavice...

Festival ve znamení fascinujících hlasů z celého světa. Čeká nás deset pozoruhodných koncertů

Na festivalu Prague Sounds vystoupí například mexická zpěvačka Silvana Estrada, umělec Alva Noto a kytarista Fennesz. Mezinárodního mezižánrový hudební festival začíná v sobotu.

28. října 2025  21:15

28. října 2025  21:15
Tisíce Plzeňanů oslavily státní svátek, za levné vstupné viděli výstavy či zoo

Tisíce lidí dnes v Plzni využily akci města a státní svátek strávily prohlídkami muzeí, galerií, památek či zoologické zahrady. Na tradiční oslavy vzniku...

28. října 2025  19:23,  aktualizováno  19:23

Provoz na dálnici D35 směrem na Moravu zablokovaly nehody u Dašic

Kvůli dvěma nehodám je uzavřena dálnice D35 mezi exitem 144 Časy a exitem 148 Dašice. Doprava stojí ve směru z Hradce Králové na Olomouc, řekl mluvčí krajské policie Tomáš Dub.

28. října 2025  18:42,  aktualizováno  20:21

Dálnice D6 u Hořesedel je po nehodě čtyř osobních aut průjezdná

Dálnici D6 u Hořesedel na Rakovnicku ve směru na Prahu uzavřela dnes vpodvečer na víc než dvě hodiny nehoda čtyř osobních aut. Dva lidé utrpěli lehká zranění....

28. října 2025  18:28,  aktualizováno  20:43

V Telči připomínají pamětní desky letce RAF Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala

Dvě nové pamětní desky v Telči na Jihlavsku připomínají válečné letce Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala. Oba se ve druhé světové válce zapojili do bojů...

28. října 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

V Bouzově odhalili pamětní desku rodákovi a letci RAF Františku Navrátilovi

Pamětní deska rodákovi a letci britského Královského letectva (RAF) Františku Navrátilovi byla dnes odpoledne odhalena v Bouzově na Olomoucku, kde se tento...

28. října 2025  17:33,  aktualizováno  17:33

28. října 2025  17:02,  aktualizováno 
Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd na dálnici. Komplikace potrvají hodiny

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd z Kbelské ulice na dálnici D10. Vozidlo prorazilo svodidla, leží na boku. Komplikace potrvají zřejmě několik hodin.

28. října 2025  17:02,  aktualizováno 

28. října 2025  18:47
Tři dny divadelní a hudební extáze. Do Paláce Akropolis míří porce zábavy s loutkami v hlavní roli

Ve čtvrtek v žižkovském klubu Palác Akropolis začíná Mezinárodní festival Nekropolis. Nabídne loutky, hudbu a divadelní experiment. Přijedou na něj umělci z celé Evropy v čele se světoznámým...

28. října 2025  18:47

Plzeň při oslavách státního svátku udělila městská ocenění čtyřem osobnostem

Čtyři lidé, kteří se svou prací zasloužili o dobré jméno Plzně, obdrželi dnes při tradičních oslavách vzniku samostatného Československa městská ocenění....

28. října 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

28. října 2025  17:55
Smělý přepych: Bob Mackie, jevištní kouzlo a výběr z luxusních, na míru šitých oděvů

28. října 2025  17:55

28. října 2025  17:46
Kasowitz LLP a Mishcon de Reya LLP zveřejňují aktualizovanou zprávu o politickém pronásledování starosty Tirany Eriona Veliaje

28. října 2025  17:46

Sídliště Solidarita

Pozdní podzim na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 28. října 2025  17:33

