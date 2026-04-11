Cheb a krajští silničáři chystají přestavbu křižovatky u Tesca, bude se semafory

Město Cheb a Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje (KSÚSKK) připravují přestavbu okružní křižovatky na křížení ulic Pražská, Evropská a Ašská u obchodního centra Tesco v Chebu. Křižovatka se po letech vrátí do podoby klasické průsečné se semafory. Bude totiž součástí automaticky řízeného systému takzvané zelené vlny, které propojí všechny křižovatky od ulice 17. listopadu až po sídliště na Zlatém vrchu. To by mělo zlepšit průjezdnost hlavní dopravní trasy městem, uvedl místostarosta Chebu Pavel Pagáč (VOK). Náklady, které si mezi sebou rozdělí město a krajská správa silnic, by měly být okolo 30 milionů korun s DPH.
"Dalším z projektů, které v tomto roce máme před sebou, je rekonstrukce křižovatky u Tesca, kdy se ze stávající okružní bude tato křižovatka měnit na průsečnou světelně řízenou. Cílem je zlepšení průchodnosti, kdy moderními technologiím, řízením smart, by ta průchodnost měla být lepší. Tato křižovatka pak dokáže řídit provoz i v případě průjezdu sanitních vozů nebo vozidel IZS nebo dokáže třeba pozastavit některé proudy a podobně," popsal Pagáč.
Město bude mít při společné zakázce na starosti chodníky, světelnou signalizaci a její napojení na centrální inteligentní řízení nebo veřejné osvětlení.
Podle ředitele KSÚSKK Jiřího Šlachty je současná okružní křižovatka už na hraně své kapacity, a tak je na místě její modernizace. Celkem by se stavba měla rozdělit do sedmi dílčích etap tak, aby se co nejméně omezovala doprava na této klíčové křižovatce, která přivádí velkou část aut z dálnice D6 na základní silniční tah městem. Rozdělení do sedmi etap bude ve výsledku znamenat, že vždy bude zachovaný průjezd křižovatkou jen s částečnými dopravními omezeními.
Cheb se v posledních letech potýká s nárůstem dopravy, který vyplývá jak z rozvoje a rozšiřování nedaleké průmyslové zóny, tak i přibývajícími auty ve městě. Velká část obyvatel z Chebu a okolí navíc jezdí za prací do sousedního Německa, což dopravní zatížení města ještě zvyšuje.
Situaci by mohl výrazně pomoci nový most, který by odklonil část dopravy z Pražské ulice rovnou pod Zlatý vrch. Takzvaný Ottův most, který odklonil tranzitní dopravu mimo centrum, by se měl začít stavět zřejmě v roce 2027. V současné době se dokončuje projektová příprava.