Cheb bude soutěžit o titul Historické město, v kraji vyhrál počtvrté za sebou

Město Cheb bude znovu soutěžit o titul Historické město roku 2025, když se v Karlovarském kraji stalo vítězem krajského kola, a to už počtvrté za sebou. Výsledky krajských kol za rok 2025 zveřejnili pořadatelé tento týden na svém webu. V minulosti už jednou Cheb získal celorepublikové vítězství. Za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón dostalo město titul za rok 2014. V loňském roce na obnovu památek vynaložilo přes 25 milionů korun, uvedl město ve své letošní přihlášce.
Výdaje na památky v Chebu v posledních letech rostly. Zatímco v roce 2020 šlo o asi 13 milionů Kč, loni to bylo už 25,5 milionu korun. Dotační Program regenerace městské památkové rezervace (MPR) se přitom na celkových výdajích podílí jen malou částí, ročně asi třemi miliony korun.
Na území MPR Cheb, které má rozlohu 37 hektarů, se nachází 197 nemovitých kulturních památek, z toho 75 je ve vlastnictví města Cheb. V majetku města je ještě dalších 29 domů, které nejsou památkami, ale nacházejí se v městské památkové rezervaci. Loni město provedlo opravy například v měšťanském domě č. p. 43 v Dlouhé ulici, domě č. p. 193 na Kostelním náměstí, měšťanském domě č. p. 210 v Kamenné ulici nebo domě č. p. 229 v Cechovní ulici.
Nejzásadnější investicí města do památek za poslední roky je však rekonstrukce dominikánského kláštera. V loňském roce začaly přípravy na stavbu. Na v současné době nevyužívanou památku město vloni zpracovalo projektovou dokumentaci na jeho nové využití. Objekt by měl sloužit chebské Základní umělecké škole, která se sem přestěhuje ze Židovské ulice z dosavadních nevyhovujících prostor.
Nové využití kláštera pro potřeby uměleckého vzdělávání přinese podle města nejen záchranu cenné historické stavby, ale také rozšíření kulturní infrastruktury Chebu. Projekt má podpořit rozvoj talentů, zvýšit dostupnost kvalitního vzdělávání v oblasti umění a zároveň zachovat autentický historický charakter objektu. Tím se má stát klášter centrem kultury a vzdělávání, které bude sloužit obyvatelům města i návštěvníkům.
V období let 2015 až 2025 město postupně provedlo i opravy komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a obnovy městského mobiliáře.